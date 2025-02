Montse Tomé da una convocatoria silenciada por el juicio a Rubiales y el tocamiento de Mapi León

La selección femenina vuelve a escena y lo hace, una vez más, rodeada de mucho ruido. Esta vez, quedando en un segundo plano. En medio del juicio contra Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso en el Mundial y después de la presunta agresión sexual de Mapi León a Daniela Caracas, Montse Tomé ofrece este miércoles una nueva convocatoria para los partidos de Liga de Naciones ante Bélgica e Inglaterra. Lo hace con la ausencia confirmada de Alexia Putellas por lesión y con varias dudas, como la presencia de la propia Hermoso y de otras dos de los pesos pesados del vestuario: Irene Paredes y Misa Rodríguez.

Montse Tomé ofrecerá su lista de convocadas desde Paiporta. A pesar de que en un primer momento estaba estipulado que tanto la convocatoria de España y la rueda de prensa fuesen –como es habitual– en Madrid, en un inesperado cambio de planes a última hora, se ha decidido que sea desde el municipio valenciano. Todo, coincidiendo con que la Selección se enfrentará en Valencia a Bélgica, en un partido solidario por las víctimas de la DANA.

La seleccionadora declaró el lunes en calidad de testigo ante el juez, por el caso Rubiales. Reconoció –como ya hizo en su día– que la ausencia de Jenni Hermoso en su primera convocatoria tras el Mundial «no fue un castigo» y que se debía sólo a «motivos deportivos». Tomé afirmó entonces, hace un año y medio, que era «por protegerla» y ante el juez se reafirmó, señalando que influyó «la presión mediática».

Ahora, una de las principales dudas reside, precisamente, en la convocatoria o no de Jenni Hermoso. Cabe recordar que Tomé hizo varios cambios significativos tras el batacazo en los Juegos Olímpicos. Los más destacados fueron la ausencia de Irene Paredes y Misa Rodríguez, ausentes en las dos concentraciones tras lo sucedido en París 2024. En la última tampoco estuvo la delantera del Tigres mexicano, protagonista en las dos últimas semanas.

Convocatoria de Tomé tras el ‘caso Mapi’

Tampoco estuvo presente otra de las jugadoras que han acaparado los focos estos días. Mapi León renunció en 2022 a seguir siendo convocada, por los métodos empleados tanto por la Federación como por Jorge Vilda en las concentraciones, según denunciaron las jugadoras. Fue una de esas 15 rebeldes y una de las únicas que todavía mantiene su renuncia a vestir la camiseta de España, a pesar de los cambios que se han producido en la RFEF desde el beso de Rubiales.

Las peticiones de las futbolistas tanto a la RFEF como al CSD se han ido dando. Las jugadoras han afirmado que «se han dado pasos importantes», pero para Mapi León parece que Las Rozas sigue sin ser un «lugar seguro», como denunció en septiembre de 2023, cuando se marchó de la concentración de Oliva al no estar de acuerdo con su convocatoria.

Ahora, León se ha visto envuelta en un hecho impropio de lo que denunciaba y reclamaba hace unos meses. La jugadora del Barcelona tocó en sus partes íntimas a la jugadora del Espanyol Daniela Caracas. Algo que se aprecia claramente en las imágenes, aunque la defensa dice que donde toca es en la «pierna».

En la última convocatoria, Montse Tomé contestó sobre las posibilidades de que Mapi León regresara, después de volver a llamar a otra de las que había renunciado, Claudia Pina. La seleccionadora afirmó que «no hay puertas cerradas», pero especificó que en el caso de la aragonesa «sigue creyendo que no quiere venir y respetamos la decisión».

Alexia Putellas no estará con España

Las dudas de la convocatoria de Montse Tomé se centran, por tanto, en la presencia de las vacas sagradas, ausentes en las últimas concentraciones. Después de la polémica generada por las declaraciones de la seleccionadora, en las que dio a entender que las bajas de Misa, Paredes y Hermoso se debían a problemas en la convivencia: «No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, pero tengo claro lo que quiero del equipo. Esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar…». Ahora, queda por ver si estas ausencias son ya definitivas o no.

Quien no estará, por lesión, es la otra capitana, Alexia Putellas. La catalana sufrió un esguince que la mantendrá de baja cerca de tres semanas, por lo que reaparecería después del parón con el Barcelona. Parece claro que repetirá Claudia Pina –que regresó después de dos años– y volverán Athenea del Castillo, que se perdió la última por su fractura en la clavícula, y Salma Paralluelo, lesionada para las concentraciones que hubo tras los Juegos.