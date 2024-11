Nuevo incendio en la selección femenina por la falta de «compañerismo» de las vacas sagradas

La selección española femenina vuelve a verse envuelta en un escándalo. Ahora, el incendio tiene como implicadas a parte del núcleo duro del vestuario. Jenni Hermoso, Irene Paredes y Misa se han quedado fuera de la convocatoria de España –las dos últimas por segunda vez consecutiva– para los amistosos ante Corea del Sur y Francia. En rueda de prensa, Montse Tomé soltaba la bomba. Aunque no lo decía claramente, dejaba caer una fractura en el vestuario por falta de «compañerismo» y de «saber estar» por parte de estas jugadoras.

La seleccionadora ha dejado grandes titulares, en una rueda de prensa convulsa, en la que gran parte de las preguntas se han centrado en la ausencia de tres de las futbolistas más importantes del vestuario en los últimos años. Cabe recordar que Paredes es la capitana, Hermoso es una de ellas y la más veterana, además de ser el nexo de unión del grupo tras el Mundial 2023, por todo lo sucedido con Rubiales. Misa, a pesar de no ser titular, era también una de las fijas en las convocatorias y muy próxima a las capitanas.

La clave reside en los pasados Juegos Olímpicos, donde el fracaso de España ha llevado a la seleccionadora a darle una vuelta a lo que quiere del equipo. Durante la estancia en Francia, se dieron situaciones incómodas que afectaron a la unión del grupo en la busca de una medalla que no llegó. Por ello, después de dos años de una situación «excepcional», como ha señalado, quiere resetear, volver a la normalidad de una vez por todas, dejando atrás todo lo anterior y para centrarse en levantar la próxima Eurocopa.

Para ello, ha dejado claro lo que quiere «dentro y fuera del campo». Montse Tomé ha alegado a la «colaboración», al «compañerismo» y al «saber estar», poniendo el foco más en el ambiente que hay en las concentraciones que en lo que pasa sobre el césped. Para ello, ha puesto como ejemplo a la selección masculina de Luis de la Fuente, señalando que la clave de su éxito reside en que «son una familia».

Fractura en la selección femenina

De estas palabras se desprende que la fractura en el equipo es clara. Algo que no es nuevo, puesto que las futbolistas hablan claro sobre ello en el documental de Netflix sobre el Mundial que ganaron en 2023. Desde entonces, a base de triunfos, se consiguió mantener cierta armonía, hasta que en los Juegos Olímpicos, con la derrota y ciertas actitudes de algunas jugadoras, la situación se hizo insostenible.

Por ello, a Montse Tomé no le ha temblado el pulso. La seleccionadora ha decidido cortar por lo sano y dejar fuera a tres de los pesos pesados del vestuario. Quiere que las jugadoras comprendan que representar a España «es un regalo» y recuperar el «equilibrio en la convivencia» que permita a la Selección «rendir al máximo nivel».

Jenni Hermoso, en el ojo del huracán

De esta manera, Montse Tomé consigue acabar con ciertas actitudes que no gustaron nada durante los Juegos Olímpicos. En ellos, Jenni Hermoso se quejó de la falta de minutos, puesto que la seleccionadora ponía a otras jugadoras por delante de la madrileña: «Estoy aquí para poder disfrutar de esto. Me he sentido bien, ha sido poquito, no te voy a mentir, pero bueno. Hay cosas que no tienen respuesta. Tengo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca».

Después de París 2024, el rol de la de Carabanchel se mantuvo, jugando 16 minutos en el primer encuentro ante Canadá y sin tener minutos en el siguiente encuentro, contra Italia. De cara a esta concentración, Tomé ha dejado caer que la veterana futbolista no encaja en sus planes por una cuestión de «equilibrio en la convivencia».

Además, están los casos de Irene Paredes y Misa Rodríguez. Ninguna de las dos fue convocada para la anterior ventana internacional. Todo apuntaba a un castigo por parte del cuerpo técnico de la selección femenina. Al dejarlas fuera en esta nueva lista, parece que se trata de una decisión definitiva, puesto que por rendimiento son indiscutibles, al ser, probablemente, la mejor central que tiene España y una de las mejores porteras.