Tremenda rajada de Jenni Hermoso por su suplencia en los JJOO: «Hay cosas que no tienen respuesta…»

Jenni Hermoso ha protagonizado uno de los momentos de estos Juegos Olímpicos, por unas palabras que no deben haber sentado bien en el seno de la selección femenina. España es la principal candidata al oro en París 2024, se encuentra clasificada para cuartos y lo han hecho, además, con un pleno de victorias en la primera fase. En esos partidos, el protagonismo de la madrileña ha sido escaso, viendo como sus minutos se han reducido en los últimos encuentros. No parece estar muy de acuerdo con ello, puesto que ha señalado que «hay cosas que no tienen respuesta» y que, su nuevo rol, «aceptándolo o no, es lo que toca».

Las declaraciones de Jenni vuelven a generar un incendio en la selección, que parecía calmada y centrada en un único objetivo: conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. En la primera cita olímpica de la historia del fútbol femenino español –para la que sólo han entrado 18 jugadoras y otras cuatro reservas–, la futbolista de Tigres de México no está contenta con su nuevo rol.

Cabe recordar que Jenni Hermoso ha sido siempre una fija para Montse Tomé. Sin embargo, desde que Alexia Putellas se ha recuperado a la perfección de los problemas físicos que ha sufrido a lo largo del curso, la principal afectada ha sido ella. La mediapunta ha pasado de ser indiscutible a ser una futbolista idónea para desatascar partidos. De hecho, en estos Juegos sólo ha sido de la partida ante Brasil, con la clasificación ya resuelta.

Al término del encuentro, la futbolista ha hecho unas declaraciones a la COPE, en las que se ha querido reivindicar, aunque ha desvelado que no termina de entender el rol que tiene desde hace poco más de un mes. «Estoy aquí para poder disfrutar de esto. Me he sentido bien, ha sido poquito, no te voy a mentir, pero bueno, hemos ganado y ya estamos pensando en los cuartos», ha comenzado diciendo la futbolista.

Tras esas palabras sobre su presencia en los Juegos Olímpicos, ha soltado la bomba, al ser preguntada sobre su estado físico: «Estoy perfectamente. Soy la misma jugadora que hace un mes. Hay cosas que no tienen respuesta. Tengo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca».