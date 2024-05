El nuevo infierno que está viviendo Jenni Hermoso: «Me está quitando la vida…»

Jenni Hermoso sigue desarrollando su carrera como futbolista en México mientras se siguen sucediendo las noticias sobre la polémica del beso con Luis Rubiales. La internacional española fichó en el pasado mercado de invierno por Tigres y en los últimos días ha sido tendencia por relatar el infierno que está pasado… con el calor que suele azotar a la ciudad mexicana de Monterrey.

Jenni Hermoso se fue al Pachuca de México tras abandonar el Barcelona y después de un verano en el que fue tendencia por lo sucedido en la celebración del Mundial conquistado en Australia. Después de unos meses en el equipo de Ciudad de México, la internacional española decidió el pasado mercado de invierno poner rumbo a Tigres de Monterrey.

Lo que no contaba Jenni Hermoso tras fichar por su nuevo equipo son las altas temperaturas que hay en la ciudad mexicana, llegando hasta los 45 grados de máxima y unas mínimas de 30. Por ello, la delantera de la selección española se ha manifestado a través de su canal oficial en las redes sociales.

Jenni Hermoso ha relatado su experiencia con el calor extremo durante sus primeros meses en Monterrey. «Quería hacer este vídeo porque una cosa es que te lo cuenten y una cosa es vivirlo», comenzó diciendo la futbolista española que está viviendo los últimos momentos de su carrera en México después de finalizar contrato con el Barcelona.

«Deseaba que llegara el sol y el calor a Monterrey porque cuando hacía frío pues hacía fresquito, pero no, es insufrible. 39 grados a las 7 de la mañana, me está quitando la vida», afirmó en un vídeo que se ha hecho viral en México y que muchos aficionados se han tomado con humor ya que está ciudad se caracteriza por tener unas temperaturas extremas.

