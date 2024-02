Jenni Hermoso: «Han sido seis meses duros, pero el fútbol me sigue dando la vida que necesito»

Jenni Hermoso rompió su silencio ante los medios, en la rueda de prensa previa a la final de la Liga de Naciones, en la que España se medirá a Francia. Se trataba de la primera comparecencia pública de la delantera tras lo sucedido en la final del pasado Mundial con Luis Rubiales. La jugadora ha destacado que, tras todo lo que ha pasado en estos seis meses, sigue «disfrutando» y que tiene la máxima ambición de cara a la final. «El fútbol me sigue dando lo que necesito», ha señalado.

Una vez conseguido el billete olímpico para París 2024, la selección busca un nuevo título, seis meses después de tocar el cielo en Sídney. Esta vez, será en casa, en La Caruja sevillana, donde las de Montse Tomé reciben a Francia en la final de la Liga de Naciones, tras haberse desprendido de Holanda y Alemania, respectivamente, en semifinales.

La actual jugadora del Tigres mexicano valoró todo lo sucedido en los últimos meses: «Tengo la suerte de jugar la final, después de seis meses muy largos. Disfruto del fútbol, de competir con España y somos unas privilegiadas. Estoy feliz y espero que mañana sea un día muy grande. Han pasado muchas cosas. Tengo la suerte de poder seguir aquí, jugar mañana una semifinal, me siento bien y pienso que el fútbol me sigue dando la vida que necesito. Quiero seguir jugando con mi selección y con mi equipo de Tigres en México y seguir disfrutando de este momento».

Al respecto, ha querido hacer un llamamiento a la afición. Jenni Hermoso ha señalado que «es un partido muy importante y muy bonito», por lo que espera que La Cartuja responda como se merece: «Lo que hace falta para poder superar la asistencia del otro día es que nos vean, que busquen esa llamada para que sigan creciendo. Mañana es un partido importante y muy bonito. Somos dos selecciones que estamos para ganar el primer título de Liga de Naciones. Creo que no hay mejor motivación para que la gente venga a animarnos mañana».

España se encuentra ante otra posibilidad para seguir mostrando que hoy en día es quien domina en el fútbol mundial. «Si ganamos, habremos vuelto a hacer historia, que se vuelva a hablar de ello, que todas las generaciones nos vean como un espejo a seguir. Ganemos o no, España habrá ganado, porque seguimos a un nivel muy alto», ha destacado.

Jenni Hermoso habla tras el ‘caso Rubiales’

También se ha referido a lo que pasó después, cuando se quedó fuera de la primera convocatoria de Montse Tomé: «Fui clara en esta parte. Mi parte se la comuniqué y nunca lo entendí, me dolió pero es algo que ya pasó. Sigo aquí, defendiendo este escudo, esta selección y lo más importante es poder conseguir ese título».

«Me han cambiado muchas cosas. Futbolísticamente me ha podido cambiar bastante y me ha hecho ser una chica más fuerte. Me siento orgullosa de lo que he hecho hasta día de hoy», ha señalado. Además, ha añadido que «ha sido un proceso largo, duro, de conocer cosas» y ha querido focalizarse sólo en el encuentro ante Francia: «Toda la atención tiene que estar en la final de mañana. Lo único que quiero es seguir disfrutando de esta camiseta».

Unión del vestuario: «El equipo siempre ha estado unido, desde que levantamos la Copa del Mundo hasta la clasificación para los Juegos. Estamos haciendo historia y qué mejor que un equipo se sienta campeón en todos los sentidos. Tenemos una ambición muy bonita y podemos mostrarle al mundo que España vino para quedarse y hacer cosas muy bonitas».

Sobre la consecución del Mundial y lo que está logrando este equipo, la jugadora ha revelado que no ve techo de cara a las próximas generaciones: «Nos faltaba conseguir algo con la absoluta. Es una responsabilidad y hay que disfrutarlo como hacemos cada una de nosotras. No le pongo techo a esta selección y el futuro está más que hecho con ellas».