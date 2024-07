La foto de Jenni Hermoso que deja clara su opinión sobre la selección española

Han pasado ya varios días desde que España se proclamara campeona de Europa y Jenni Hermoso sigue sin felicitarles. La jugadora de la selección española femenina de fútbol no ha publicado ningún mensaje de felicitación al combinado masculino tras superar a Inglaterra en la final de la Eurocopa. En cambio, la jugadora del Tigres mexicano, sí tuvo tiempo de compartir una foto de cuando ganó el Mundial femenino en 2023.

La futbolista, que se encuentra concentrada con la selección española para preparar los Juegos Olímpicos de París, subió varias imágenes a sus historias de Instagram un día después de la consecución del título por parte del equipo masculino. En la primera aparece ella vestida con la camiseta de España con los brazos levantados y el puño cerrado durante una celebración durante el Mundial, mientras que en la otra posa con la Copa del Mundo junto a Alexia Putellas e Irene Paredes.

Esta última fotografía es un post compartido de la selección en el que habla del homenaje que iban a recibir las tres futbolistas en Riazor por ser centenarias con la selección. Esto demuestra que la atacante española ha tenido tiempo para poner algún mensaje al combinado masculino por esta histórica hazaña.

Jenni Hermoso, en lugar de felicitar a la Selección, ha subido dos fotos de ella ganando el mundial del año pasado No hace falta decir nada más pic.twitter.com/XskDdL4wpj — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) July 16, 2024

Cabe recordar que en su día los integrantes del equipo masculino fueron muy criticados por no apoyar a Jenni Hermoso y al resto de jugadoras tras el beso de Luis Rubiales después de ganar el Mundial. Los jugadores prefirieron no opinar sobre el asunto y mantenerse al margen de todo lo que estaba sucediendo. Sacaron un comunicado en el que aseguraban que Rubiales «no ha estado a la altura de la institución que representa» y que «los últimos acontecimientos han perjudicado la imagen del fútbol español».

Además, la selección masculina trasladó su felicitación a la femenina por la consecución del primer Mundial de su historia. Ahora, Jenni Hermoso se ha tomado su propia vendetta y no les ha felicitado por ganar la Eurocopa superando a rivales de gran calibre como Italia, Francia, Alemania o Inglaterra. Las redes han ardido tras ver que la futbolista no ha puesto ningún mensaje de felicitación a España y si lo hizo pasó completamente desapercibida, ya que en sus redes sociales no hay ni rastro.

Jenni Hermoso y el homenaje por los 100 partidos

Jenni Hermoso recibió junto a Alexia Putellas e Irene Paredes un homenaje por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su condición de centenarias con la selección española. La futbolista presumió de ser centenaria en redes, pero pasó de felicitar a los jugadores del equipo masculino, quienes en su día no quisieron opinar sobre el beso, ya que era algo que estaba en manos de la justicia.

En un breve acto en los prolegómenos del partido entre España y Bélgica, correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza de 2025, la centrocampista, la delantera y la defensa y capitana del combinado nacional recibieron el reconocimiento de la RFEF y de la grada del Estadio ABANCA Riazor de A Coruña.

Alexia Putellas es la futbolista con más internacionalidades en su haber, 118 con 30 goles, seguida de Jenni Hermoso, con 116 y 56 tantos, e Irene Paredes, con 107 y 12 dianas, siendo las tres únicas jugadoras en haber superado esta simbólica cifra con la ‘Roja’. Todas ellas recibieron de manos de Rafael del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la RFEF, una camiseta de la selección enmarcada con la cifra 100.