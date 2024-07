Misa sobre los comentarios homófobos por su foto con Jenni Hermoso: «No me afectan para nada»

Misa Rodríguez se ha pronunciado sobre los ataques homófobos que recibió hace unas semanas en sus redes sociales, por una foto en la que aparecía con su compañera de la selección Jenni Hermoso. En la entrevista con OKDIARIO deja claro que no le «afecta para nada» lo que le puedan llegar a decir por redes sociales: «La gente empieza a decir tonterías. Me da exactamente igual».

Misa sufrió todo tipo de insultos al publicar una foto en un barco durante sus vacaciones. Salía junto a Jenni Hermoso y la mayoría de los comentarios que se leían eran atacándolas por mantener una supuesta relación sentimental. «Era una foto de vacaciones con una amiga, que la considero mi hermana. A partir de ahí, no hay nada más. Si tenemos que estar siempre justificando… que digan lo que quieran y ya está. Si es que yo estoy supertranquila», señala la portera del Real Madrid.

Tiene claro que todo lo que pasa en las redes, es ajeno a ella y no le da ninguna importancia: «Es que Twitter está plagado de cuentas falsas, que ahora mismo no hay un control sobre ello y cualquiera te puede insultar. Cualquiera puede decir cosas de ti que no son verdad. Al final, se crea un bulo a través de ti de que si no, que si estamos… es que es mi amiga, es que no hay más. Entonces, todo lo que sale en Twitter, que el 99% no son verdad, porque la gente empieza a decir tonterías».

De hecho, en ese momento, a Misa no le afectó en nada lo que se dijo sobre su foto con Jenni Hermoso. A pesar de los duros ataques que sufrieron tanto ella como su compañera, la internacional española deja claro que ella «estaba en Ibiza tranquila, en la playa, de vacaciones» y que en ningún momento le preocupó lo que se estuviera diciendo. «Empezaron a salir muchas cosas. Yo ni siquiera leí nada, sólo leí una cosa que me pasó alguien de mi familia y les dije que son tonterías. Es que he aprendido tanto que las redes sociales con sólo para subir un post y ya está, que me da exactamente igual», apunta.

«Si estuviese pendiente, entonces sí que me afectaría en todos los sentidos y no quiero que me afecte. Con lo cual, sé que las redes sociales para mí son un trabajo, porque al final ya no sólo es fútbol, también tienes cosas de marketing con marcas y lo utilizo como un trabajo», destaca.

La futbolista del Real Madrid tiene claro que no se detiene a ver nada de lo que la escriben a través de las redes y que, si lo hace en algún momento, ha conseguido que no le afecte en nada: «Es una herramienta de trabajo en la que subo cosas y ya está. De ahí, a leer… es que si todos los futbolistas leyésemos lo que ponen de nosotros, entonces estaríamos en depresión, porque se dice cada cosa…».

Sí que fue más complicado en sus inicios, cuando no comprendía por qué comenzaban a juzgarla por redes sociales: «Es verdad que antes no sabías gestionarlas. Te pilla de nuevas. Empiezas en un mundo en el que la gente habla de ti. No estás acostumbrada y tienes que saber gestionarlo».