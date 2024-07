Misa Rodríguez: «Escuchar el himno de España en el podio de París me pondría los pelos de punta»

España se cita con la historia en estos Juegos Olímpicos, donde la selección femenina es la clara favorita al oro olímpico. Será la primera participación en esta disciplina en la historia y, tras ganar el Mundial y la Liga de Naciones, en el vestuario no se esconden las ganas de lograr subirse a lo más alto del podio. Misa Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1999) reconoce que sueña con colgarse esa medalla, pero quiere ser cauta. «Primero, Japón», reconoce en esta entrevista con OKDIARIO antes del debut en la cita olímpica.

La portera del Real Madrid se ha convertido en una de las líderes del vestuario de esta España que no se cansa de ganar. Su cara refleja la ilusión de una mujer que a sus recién estrenados 25 años espera debutar en unos Juegos Olímpicos, algo que no esperaba cuando era niña. Ya que está en esta cita olímpica, espera poder pisar la Villa Olímpica, algo que sucederá sólo si la selección alcanza las semifinales. Allí espera poder conocer a dos de sus ídolos: Simone Biles y Carlos Alcaraz.

Pregunta: Están a las puertas de unos Juegos Olímpicos. Es una cita histórica. ¿Qué supone para usted poder jugarlos?

Respuesta: Pues la verdad es que son los primeros Juegos a los que vamos a ir. Creo que tenemos mucha suerte de de poder participar, de poder ver la Villa Olímpica, aunque al final queda lejos. Pero bueno, vamos a estar con muchos deportistas y la ilusión tremenda de jugar con unos Juegos que yo siempre lo he visto en la tele y siempre me ha hecho ilusión.

P: ¿Imaginaba en algún momento el poder llegar a disputar unos Juegos Olímpicos?

R: No, qué va, para nada. Lo veía algo que era imposible o que tampoco sabía si existía en el fútbol femenino. Cuando ya empecé con el tema de profesional en el fútbol, bueno, lo vas viendo un poco lejos, pero no sabes si algún día vas a poder estar. Lo que conlleva llegar a los Juegos, ganando la Liga de Naciones, que también es difícil ganarla, lo complica aún más. Y bueno, al final la ganamos. Estamos aquí y es un privilegio.

P: Son las grandes favoritas por haber ganado el Mundial, por la Liga de Naciones, pero luego el grupo que ha tocado es muy complicado. No sé hasta qué punto se ven tan favoritas como desde fuera.

R: Yo creo que nosotras ni siquiera lo pensamos. Es verdad que tenemos la responsabilidad de que venimos de ganar un Mundial, la Nations League, pero creo que tenemos un buen grupo, que tenemos los pies en el suelo, que sabemos que es muy complicado. Incluso ganar el Mundial lo fue o ganar la Nations lo fue. Sí, España gana siempre, pero detrás hay un gran trabajo en la temporada, que es muy larga. Ahora, todas vamos a poner de nuestra parte para hacer un buen papel. Ojalá podamos ganar, pero eso al final empieza primero ganando a Japón, luego el siguiente, el siguiente, siguiente y ojalá que podamos llegar muy lejos.

P: ¿Se imagina con con el oro en el en el cuello?

R: Hombre, por soñar, claro. Uno sueña siempre con ganar cosas. Es verdad que vienes de ganar un Mundial, la Nations y dices «uf, es que lo podemos conseguir». ¿Poder? Claro que podemos. Es difícil, vamos a hacer, seguramente, un buen papel e iremos partido a partido. Cuando se vaya acercando a la final, pues seguramente soñemos a lo grande.

P: ¿Cuál sería un objetivo con el que realmente estarían satisfechas en estos Juegos?

R: Yo creo que darlo todo. Cuando tú lo das todo y pierdes, por así decirlo, te quedas tranquila. No satisfecha. Al final hay veces que se da todo y se pierde y, es que, no se puede hacer mucho más. Creo que si todas damos el 200%, no el 100%, porque no va a bastar, y dar lo mejor de nosotras, el objetivo está más que cumplido. Obviamente, queremos ganar. Queremos ganar y queremos conseguir medalla, pero al final queda muy lejos. Nos espera un gran partido contra Japón, que queremos ganarla, porque venimos de perder en el Mundial y se parte de ese partido.

P: Es un grupo complicado con Japón, Brasil y Nigeria. ¿Cómo afrontan esta primera fase? Sobre todo, con el reto de ganar a las niponas, que en el Mundial fue la única derrota que tuvieron, perdiendo 4-0.

R: Pues sabemos que es un grupo complicado. Japón nos hizo un buen juego cuando jugamos allí, en el Mundial. Sabemos cómo nos van a atacar, el daño que nos pueden hacer… creo que estamos trabajando muy bien para eso. Luego viene Nigeria, que sabemos que son jugadoras muy rápidas y luego Brasil, que técnicamente son jugadoras muy buenas. Entonces, yo creo que el equipo está muy tranquilo. Estamos entrenando muy bien, tanto físicamente como tácticamente en el campo y, seguramente, llegaremos al partido de Japón con las mayores armas posibles para ganarlo.

P: Remontándonos a ese partido del Mundial, fue el último en el que fue titular indiscutible con la Selección, por un motivo que no tiene que ver con lo deportivo. ¿Cómo lo gestionó y cómo interiorizó que dejaba de ser titular?

R: Cuando me pasó eso hubo un antes y un después, porque al final es verdad que vienes jugándolo todo. De repente pasa eso y, obviamente, se pasa mal. Al principio, te paras a reflexionar, pero también es verdad que es un privilegio poder estar ahí. Tu rol cambia, pero hay que saber adaptarse. Al final, esto es fútbol profesional. De un momento a otro estás jugando, no juegas y tienes que saber adaptarte a ello. Me he adaptado muy bien. Estoy bastante tranquila, con la tranquilidad de que estoy entrenando lo mejor que puedo. Mantengo el foco solamente en el campo y dejo todo el ruido que hay fuera atrás. Estoy con confianza. Creo que he madurado en todos los aspectos. Cuando llegue el momento, seguramente llegará y estaré preparada.

P: En el Real Madrid es titular indiscutible. ¿Nota ese incremento de presión cuando juega con España, sabiendo que tiene que demostrar para poder ganarse el puesto?

R: A ver, con presión siempre juega. Estás en el Real Madrid, en el mejor club del mundo; y en la selección española, estamos en el ranking número uno, con lo cual la presión siempre está, pero tienes que saber jugar con ella. Cuesta, porque hay muchos focos, muchos ojos mirándote. Llega un momento en el que tienes que saber que cuando pisas la línea y entras, todo eso lo dejas atrás y, simplemente, hay que pensar en el partido. En lo que estás viendo, en lo que están haciendo tus jugadoras… lo demás, pues dejarlo a un lado. Creo que eso he aprendido a gestionarlo muy bien.

P: ¿Hay más confianza ahora en el grupo de cara a los Juegos que el año pasado antes del Mundial?

R: Hombre, vienes de ganar un Mundial. La confianza aumenta. En el Mundial, también sueñas que puedes ganarlo, pero tampoco lo sabías, porque nunca habías pasado una fase final, si lo podías hacer. Se consigue y empiezas a soñar. Luego viene la Nations y la ganas. Ahora vienen los Juegos y dices: ¿por qué no? Lo tenemos ahí y solo depende de nosotras, de dar nuestra mejor versión, como lo hicimos en el Mundial y la Nations. Seguramente ojalá podamos conseguir algo grande.

P: En caso de ganar, ¿qué estaría disputa a hacer? Cucurella, por ejemplo, se tiñó el pelo de rojo.

R: Pues no lo había pensado. Es verdad que me quiero tatuar la palabra de París y los aros, pero ya me chivaron que eso se hacía después, que si no daba mala suerte, entonces. Tienes que vivirlo, para luego tatuártelo. Y no sé. A lo mejor tatuármelo. Pero como ya lo tenía pensado… pues unas trenzas o algo de los colores de los anillos de los Juegos. No lo sé. Tengo que pensarlo muy bien y ya veré. Algo seguro que tendré que hacer.

P: Después de la Eurocopa, ha habido una campaña contra determinados jugadores, como con Carvajal. ¿Qué le parecen este tipo de campañas después de lograr triunfos tan importantes como una Eurocopa o, como en su caso el año pasado, el Mundial?

R: Al final siempre pasa algo de lo que se hacen eco en los medios. No sé. Es que, yo creo que eso todo al final es extradeportivo, que de X cosas hacen una montaña. Hay que pasar de todo lo que sale en los medios, porque al final no ayuda en nada. Nosotras estamos tranquilas con todo lo que ha sucedido de aquí para atrás. Imagino que él también lo estará y que estará disfrutando de esa Eurocopa que ha ganado.

P: ¿Cómo gestionaron en el vestuario todo lo que pasó con Jenni Hermoso?

R: Bueno, es difícil que se creen bulos alrededor tuyo, de que si esto, lo otro. Pero, como sabes que no es verdad, pues simplemente lo lees y te ríes. Creo que a ninguna nos afectó. En cuanto a que salieran cosas de nosotras porque al final no es verdad. Entonces, pasas.

P: Durante las vacaciones, sufrió ataques homófobos por una foto con Jenni Hermoso. ¿Cómo le afectan ese tipo de comentarios?

R: Es que Twitter está plagado de cuentas falsas, que ahora mismo no hay un control sobre ello y cualquiera te puede insultar. Cualquiera puede decir cosas de ti que no son verdad. Ya lo dije, era una foto de vacaciones con una amiga, que la considero mi hermana. A partir de ahí, no hay nada más. Si tenemos que estar siempre justificando… que digan lo que quieran y ya está. Si es que yo estoy supertranquila.

Al final, se crea un bulo a través de ti de que si no, que si estamos… es que es mi amiga, es que no hay más. Entonces, todo lo que sale en Twitter, que el 99% no son verdad, porque la gente empieza a decir tonterías.

P: Pero entiendo que algo afecta…

R: No, que va, para nada. Sí, yo estaba en Ibiza tranquila, en la playa, de vacaciones. Empezaron a salir muchas cosas. Yo ni siquiera leí nada, yo sólo leí una cosa que me pasó alguien de mi familia y les dije que son tonterías. Y ya está. Es que he aprendido tanto que las redes sociales es sólo para subir un post y ya está, que me da exactamente igual.

P: ¿Ha aprendido a evadirse entonces de las redes y las críticas?

R: Si estuviese pendiente, entonces sí que me afectaría en todos los sentidos y no quiero que me afecte. Con lo cual, sé que las redes sociales para mí son un trabajo, porque al final ya no sólo es fútbol, también tienes cosas de marketing con marcas y lo utilizo como un trabajo. Es una herramienta de trabajo en la que subo cosas y ya está. De ahí, a leer… es que si todos los futbolistas leyésemos lo que ponen de nosotros, entonces estaríamos en depresión, porque se dice cada cosa…

P: ¿Antes sí que le afectaba?

R: No, pero es verdad que antes no sabías gestionarlas. Es decir, te pilla de nuevas. Empiezas en un mundo en el que la gente empieza a hablar de ti. No estás acostumbrada y tienes que saber gestionarlo. Entonces, yo creo que al principio es verdad que a lo mejor suele costar más, porque no lo entiendes, no entiendes por qué te critican, no entiendes por qué dicen cosas que no te conocen, porque al final la gente no te conoce, te conoce lo que ve en la tele, lo que ve ahora mismo en esta entrevista, pero lo que ve de ti en casa, en el día a día, no. Entonces, no merece la pena hacer caso a esa gente ni leer nada de lo que pongan.

P: Quería hablarle de su renovación con el Real Madrid. Hubo muchas dudas de si seguiría o no. ¿La ilusión de Misa fue siempre seguir en el Real Madrid?

R: Siempre me dicen «no, es que hubo dudas», pero es que no hubo dudas.

P: No las tenía, ¿no?

R: No, lo que pasa es que el Real Madrid lleva los tiempos y yo al final seguía lo que lo que me decían. Entonces no hubo ninguna duda por parte de Misa, ni por parte del club. Otra cosa es luego lo que se va comentando alrededor, porque es verdad que se crea expectación, porque nadie sabe nada. Yo quería que no saliese nada. Le dije a mi representante, a mis amigos… «por favor, no digáis nada». También es verdad que tenía una sorpresa el día de la presentación con mi marca, que era todo como muy bonito, de corazón blanco y no quería que se filtrase nada. Se llevó el máximo secretismo para que todo saliera bien. Entonces yo creo que nunca hubo dudas.

P: ¿Y qué expectativas tiene en estos dos años? ¿Espera conseguir su primer título?

R: Hombre, es que eso lo tengo pendiente desde que llegamos aquí. Sabemos que el femenino obviamente no tiene la misma historia que tiene el masculino, pero al final estás en un club en el que la historia se suma con todo. Vemos a los de basket ganar, vemos a los chicos ganar y ojalá que nosotras podamos ganar este año. Creo que estamos haciendo una gran plantilla para hacerlo. Tiene que caer ya el siguiente título, el primero que consigamos. Ojalá podamos levantar un título este año. Creo que se están haciendo las cosas muy bien. Se está apostando mucho en el club, nos da muchas facilidades, así que hay que devolvérselo ganando ya nuestro primer título.

P: Por último, un test rápido… ¿Qué sería ganar el oro?

R: Un sueño.

P: Escuchar el himno de España en lo más alto del podio.

R: Pelos de punta.

P: ¿Qué es para ti este equipo?

R: Que no tiene techo. Un equipo que no tiene límites.

P: ¿Y Montse Tomé?

R: Una buena entrenadora

P: De cara al futuro, ¿la Champions, qué es?

R: Una cosa pendiente.

P: ¿Qué plazo os dais para ganarla?

R: Es que al final sabemos la trayectoria que tenemos de aquí para atrás, que llevamos tres años en Champions, pero ojalá que sea pronto. Tanto mis compañeras como yo daremos el 200% para llegar lo más lejos y que ojalá sea una final. ¿Por qué no?

P: Esta ha sido más larga…

R: Ha sido más larga, sí, pero es que necesitaba más explicaciones.

P: ¿A quién te gustaría conocer en los Juegos?

R: A Simon Biles y a Carlitos Alcaraz.