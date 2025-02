El Espanyol deja en manos de Daniela Caracas denunciar a Mapi León tras no hacerlo ante la RFEF

El Espanyol no ha denunciado ante la Real Federación Española de Fútbol a Mapi León por su tocamiento a Daniela Caracas. De esta manera, pierden la posibilidad de actuar por la vía deportiva y, como han anunciado, dejarán en manos de su futbolista el acudir a la Justicia Ordinaria. En caso de ser así, la denuncia iría por vía penal por un presunto delito de agresión sexual, aunque la futbolista del Barcelona ha asegurado que sólo le tocó la rodilla.

El Espanyol ha reafirmado su apoyo a Caracas, después del comunicado en el que Mapi León defiende que no se trató de ninguna vulneración de la intimidad, puesto que no tocó sus genitales. Sin embargo, el club no ha acudido a la Federación para denunciar a la futbolista del Barcelona ante el Comité de Disciplina.

Tenían hasta las 14:00 horas de este martes, puesto que el Código Disciplinario de la RFEF establece que un club podrá denunciar cualquier conducta que considere antideportiva o inapropiada hasta esa hora del segundo día hábil a la celebración del partido. Como el encuentro fue el domingo, el plazo concluía este martes.

El club se ha reafirmado en el apoyo a su jugadora, pero ha dejado claro que la dejará todo el tiempo que necesite para tomar una decisión. En caso de que decida denunciar, pondrán todos sus servicios jurídicos a su disposición, tal y como anunciaron desde el primer momento en el comunicado emitido el lunes, tras revelarse el vídeo en el que se aprecia que Mapi León toca en sus partes íntimas a Daniela Caracas.

La jugadora del Barcelona tardó varias horas en pronunciarse. Lo hizo a través del club, mediante un comunicado en el que afirmó que «en ningún momento» vulneró la intimidad de Caracas, ni tuvo «intención» de hacerlo. «En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna», justificó la futbolista en su carta sobre lo sucedido.

El Espanyol desmiente a Mapi León

Todo, a pesar de que en las imágenes son claras. Pese a que el Espanyol ha decidido no acudir ante el Comité de Disciplina, el club ha vuelto a mostrar su respaldo a Daniela Caracas. Dolors Ribalta, directora de fútbol femenino del Espanyol, ha salido en defensa de su futbolista, asegurando que el tocamiento de Mapi León «es una imagen clarísima» y que «no hay más ciego que el que no quiere ver, somos las víctimas», así como que su jugadora «se sintió vulnerada».

Según la propia directiva del conjunto perico, Caracas sigue muy afectada por lo ocurrido. «Caracas se encuentra aún en shock», explica y afirma que ha pasado «un día complicado» y ha preferido no hacer declaraciones. La jugadora, además, ha recibido una oleada de insultos en redes sociales tras la difusión del vídeo que muestra la acción.

Por el momento, el club se mantiene a la espera de que la futbolista tome una decisión para actuar. No la presionarán, pero en caso de que Caracas decida acudir a la Justicia para denunciar lo sucedido, pondrán todos los servicios del club a su disposición para hacerlo.