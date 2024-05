El mensaje más duro de Fernando Alonso sobre su futuro: «No hay que soñar…»

Fin de semana para olvidar de Fernando Alonso en Imola. El Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1 comenzó el sábado con un accidente contra el muro del piloto de Aston Martin y finalizó con un penúltimo puesto en la peor carrera de la temporada para el asturiano que dejó un mensaje demoledor antes de la jornada del domingo. El bicampeón del mundo se mostró realista en declaraciones realizadas sobre la pista y aplazó la esperada victoria 33, que todo hace indicar que tardará en llegar.

El Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1 se presenta como ilusionante para Fernando Alonso por las mejoras que tenía preparadas Aston Martin pero nada más lejos de la realidad. El piloto español vivió su peor fin de semana de la temporada y el coche británico volvió a evidenciar que necesita mucho tiempo para volver a competir contra los mejores coches de la parrilla.

Y Fernando Alonso tampoco tuvo fortuna. En la tercera tanda de entrenamientos libres el asturiano estrelló el coche contra el muro y después de una rápida reconstrucción, no pudo pasar de la Q3 por los problemas ocasionados en el accidente. Esto le hacía salir desde la penúltima posición (posteriormente salió desde el pil-lane tras introducir cambios en el coche) y finalmente acabó en la penúltima posición en una carrera en la que no hubo ni amago de remontada épica.

El demoledor mensaje de Fernando Alonso

Por ello, Fernando Alonso mandó un mensaje demoledor que resumen perfectamente la situación anímica que se vive en Gaydon después de un arranque de temporada en el que se ha demostrado que la firma británica tiene mucho trabajo por delante para competir contra los mejores. El piloto asturiano habló a pie de pista minutos antes de arrancar la carrera y quiso rebajar las expectativas con respecto a una posible victoria a corto plazo.

«¿La 33? Llevamos 32, tenemos que valorar las 32 y no soñar en cosas que no tenemos. Siempre queremos más, pero tenemos que valorar las cosas que conseguimos, como el tercer puesto en la qualy de China este año o cuartos en Jeddah. Siempre queremos más y cuando lo decimos hay que valorarlo», afirmó Fernando Alonso tras ser cuestionado por Antonio Lobato a pocos minutos de iniciar una carrera en Imola en la que se acabó demostrando su teoría: Aston Martin a día de hoy no aspira a ganar una carrera.

A la conclusión de la carrera, Fernando Alonso quiso poner la mente en el Gran Premio de Mónaco que se celebra este próximo fin de semana. «Hemos intentado dar al equipo más información, más datos con dos coches con dos configuraciones diferentes de reglajes y hemos tenido un fin de semana un poco de altibajos. A ver si el equipo puede recoger todos estos datos y llegar más fuertes a Mónaco», dijo ante los periodistas.

Fernando Alonso y Mónaco

Fernando Alonso quiere olvidarse de Emilia-Romaña en el GP de Mónaco que siempre está marcado en rojo en su calendario. Ahí estaban las grandes esperanzas de Aston Martin para conseguir la esperada victoria número 33 pero quizá para ello hay que esperar.

«Me gusta, me gusta Mónaco por el fin de semana, porque es un circuito histórico. Pero allí toda la carrera es el sábado, luego es una procesión de coches el domingo, así que tenemos que concentrarnos todo en la crono, hacer una vuelta perfecta si puede ser el sábado y salir lo más arriba posible, a ver qué tal», dijo el piloto asturiano sobre el Gran Premio que se celebrará este fin de semana en Mónaco.

Fernando Alonso ya estuvo a punto la temporada pasada de conseguir la esperada 33 después de finalizar segundo en una carrera en la que una mala estrategia en boxes le hizo quedar por detrás de Max Verstappen. El español no pudo conseguir la victoria pero sí se llevó a casa un récord histórico tras convertirse en el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 en conseguir cuatro podios en Mónaco con cuatro equipos diferentes, Renault, McLaren, Ferrari y Aston Martin.

Lejos de la 33, Fernando Alonso buscará en la calles del Principado volver a ser competitivo después de unas carreras en las que se ha tenido que conformar ver desde los puestos de la cola a los mejores pilotos de la parrilla. Sobre las opciones de poder ser más competitivo, el bicampeón del mundo quiso dejar un mensaje positivo tras unos días nefastos.

«El coche fue un poco más rápido esta mañana en comparación con ayer antes del accidente. Y el coche también se sentía bien. Tal vez esa primera vuelta de Q1 fue la primera vuelta del día para mí con neumáticos blandos. E íbamos cargados de combustible, así que creo que hay un poco más de ritmo guardado. El equipo será el que analice las actualizaciones», dijo un Fernando Alonso que quiso sacar algo positivo después de una carrera para olvidar.