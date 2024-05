El vínculo de 4 millones de euros que une a Rafa Nadal y a Fernando Alonso

Si hay dos figuras destacadas en el deporte español en los últimos años, esas son las de Rafa Nadal y Fernando Alonso. Leyendas de sus respectivas disciplinas, el tenista y el piloto de Fórmula 1 tienen una buena relación personal, como han demostrado públicamente con sendas felicitaciones e interacciones a lo largo de los años, pero, además, les une una pasión, el mar, que se ve reflejada en las embarcaciones que ambos tienen en propiedad y que les vinculan de una manera para muchos desconocida.

En el periodo, escaso, de vacaciones con el que cuentan los deportistas de élite en el tenis y la Fórmula 1, tanto Nadal como Alonso acuden al mar para relajarse, desconectar junto a los suyos y cargar las pilas para sus próximos retos, ya en el tramo final de sus respectivas carreras profesionales. Ambos cuentan con embarcaciones lujosas y de tamaño considerable que, además, tienen un punto en común muy destacado, y es que, de alguna manera, son ‘hermanas’ al estar creadas en los mismos astilleros.

Tal y como desveló hace unos meses la revista ¡Hola!, Fernando Alonso se hizo en propiedad con una embarcación, un catamarán, de 18 metros de eslora y valorada en cuatro millones de euros. El modelo es el 60 Sunreef Power Eco, que destaca por su sostenibilidad, por la cobertura con placas solares, que permite que no haya vibraciones ni sonidos ruidosos del motor, algo para muchos incómodo en las travesías.

Nadal y Alonso, unidos por el mar

Fernando Alonso encargó el barco en el año 2021 a los astilleros de Sunreef Yachts, que también fabricaron el catamarán propiedad de Rafa Nadal. Como el tenista, Alonso es un apasionado del mar y las embarcaciones, por lo que se involucró en el proyecto para que todo el diseño y las particularidades quedaran a su gusto. Así, el catamarán cuenta con 10,2 metros de manga, superficie de 70 metros cuadrados y otros detalles exclusivos que lo convierten en una embarcación de lujo.

Por su parte, el catamarán Great White de Rafa Nadal también fue encargo a Sunreef Yachts, un tiempo antes, y es una embarcación tan destacada como para ganar, en 2021, el premio Best of the Best de la revista de lujo Robb Report. Su precio es algo más elevado que en el caso del barco de Fernando Alonso, de 4’5 millones de euros, y tiene, entre sus principales detalles, más allá de los motores gemelos de 1200 CV, con una velocidad crucero de 16 nudos y máxima de 23, cuatro cabinas de diseño, una barbacoa y un gran grifo de cerveza, haciendo de esta una embarcación ideal para el recreo y el descanso.

Los detalles del barco de Fernando Alonso

Volviendo a la embarcación de Fernando Alonso, fue construida en la sede de Gdansk en Polonia, de Sunreef Yachts, y si bien es similar a la de Rafa Nadal, cuenta con una diferencia a la hora de potenciar la huella ecológica, por encima incluso del lujo que también destaca en el catamarán.

La autonomía del barco es ilimitada, gracias a su potenciación eléctrica, con 200 m2 de paneles solares que están colocados en los laterales del caso, en la cubierta y en alguna zona de cabina. El objetivo es la generación de hasta 36 kWp por parte de motores eléctricos de última generación, que son alimentados por baterías ultraligeras con las que el peso queda reducido en un 30%.