Rafa Nadal disfruta de sus vacaciones de verano en compañía de su familia. Los Nadal Perelló se han desplazado hasta Grecia para ver en primera persona uno de los lugares más bonitos del país, el canal de Corinto. A bordo de su barco, Rafa, Mery y su hijo se han fotografiado con este precioso enclave de fondo y el propio tenista ha publicado la imagen en sus redes sociales.

Como casi todos los veranos, Nadal ha optado de nuevo por salir a sucar las aguas del Mediterráneo en su impresionante catamarán, uno de los mejores barcos del mundo, en el que se gastó casi 6 millones de euros hace unos años. En las fotos que han salido a la luz reluce esta lujosa embarcación, concretamente un 80 Sunreef Power de 28 metros de eslora y 12 de manga valorado con varios dormitorios para hasta doce personas, spa, piscina de hidromasaje, bar…

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal)



Una de las características del catamarán que más destaca es la suite principal, que incorpora una cama doble que da a la terraza de proa, un baño con ducha a ras de suelo, vestidor y escritorio. También dispone de una lancha auxiliar y motos de agua, entre otros detalles y servicios.

Un espectacular catamarán que hace unos meses recibió un galardón internacional del que presumió el fabricante en sus redes sociales: «El 80 Sunreef Power Great acaba de ganar el premio Best of The Best. El máximo galardón en lujo, Best of the Best recompensa los mejores productos y experiencias en todo el mundo. En la 33ª edición de los premios, el lujoso yate a motor de Sunreef Yachts ganó el premio Best Cat, reconocido por sus características únicas, que incluyen un gran flybridge, garaje para motos de agua y balcón privado en la suite principal».