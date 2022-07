Nadal desconecta y se recupera en Formentera: así es su espectacular yate, de los mejores del mundo

El pasado jueves saltaba la peor noticia posible para Rafa Nadal. El tenista español se retiró del torneo de Wimbledon horas antes de disputar la semifinal por una rotura abdominal que ya le había dificultado el partido de cuartos de final contra contra Taylor Fritz, al que acabó venciendo. El balear decidió abandonar y no jugar la semifinal contra Kyrgios, que se clasificó directamente para la final que después perdió contra Djokovic. Ya dijo que estaría entre tres y cuatro semanas de baja, y ha aprovechado este tiempo para desconectar y descansar además de recuperarse.

Y dónde mejor que hacerlo en Baleares, donde pasan las vacaciones de verano infinidad de deportistas. Allí, Nadal ha optado por salir a sucar las aguas del Mediterráneo en su impresionante catamarán, uno de los mejores barcos del mundo, en el que se gastó casi 6 millones de euros hace unos años. Al tenista le han fotografiado divirtiéndose en Formentera junto a varios amigos, algo que sin duda le servirá para resetear también a nivel mental antes de volver a competir.

En las fotos que han salido a la luz reluce esta lujosa embarcación, concretamente un 80 Sunreef Power de 28 metros de eslora y 12 de manga valorado con varios dormitorios para hasta doce personas, spa, piscina de hidromasaje, bar… Una de las características del catamarán que más destaca es la suite principal, que incorpora una cama doble que da a la terraza de proa, un baño con ducha a ras de suelo, vestidor y escritorio. También dispone de una lancha auxiliar y motos de agua, entre otros detalles y servicios.

Un espectacular catamarán que hace unos meses recibió un galardón internacional del que presumió el fabricante en sus redes sociales: «El 80 Sunreef Power Great acaba de ganar el premio Best of The Best. El máximo galardón en lujo, Best of the Best recompensa los mejores productos y experiencias en todo el mundo. En la 33ª edición de los premios, el lujoso yate a motor de Sunreef Yachts ganó el premio Best Cat, reconocido por sus características únicas, que incluyen un gran flybridge, garaje para motos de agua y balcón privado en la suite principal».