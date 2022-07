El gesto de auténtico caballero de Nadal tras abandonar Wimbledon

Rafael Nadal tuvo que abandonar Wimbledon de la forma más desgraciada posible, con una lesión abdominal que impidió su participación en semifinales frente a Nick Kyrgios. El tenista español tiene un gran respeto en cada torneo, pero más si cabe por los profesionales del All England Club, y en un gesto de auténtico caballero no quiso marcharse del conocido lugar de celebración del torneo sin despedirse de todos y cada uno de los trabajadores, agradeciéndoles su labor.

Nadal se marchó de Wimbledon y pasó por Barcelona, donde se sometió a un chequeo que diera un diagnóstico más preciso de su lesión en el abdominal que impidió que continuara con su participación en el tercer Grand Slam de la temporada. Ahora, Rafa seguirá su recuperación en casa y espera estar de vuelta en competición en un plazo de un mes, con el US Open como siguiente gran objetivo de la temporada.

