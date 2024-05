La historia de Rafael Nadal Parera en el tenis profesional no se entiende sin sus logros en Roland Garros y una vez llegada la temporada 2024, la de su probable retirada del circuito, las dudas acechan en torno a su presencia en el Grand Slam celebrado en París. Nadal no está en su mejor forma, debido a las lesiones previas, y sólo quiere acudir al torneo si se ve realmente preparado. La pregunta es global y de máxima audiencia. ¿Va a jugar Rafa Nadal en Roland Garros 2024?

El calendario de Rafa Nadal para la temporada 2024 tenía marcado en rojo varios objetivos y, en el caso de Roland Garros, estaba varias veces rodeado. Poder llegar al máximo nivel posible al escenario en el que quedó campeón en 14 ocasiones era primordial para Nadal, pero lo cierto es que las lesiones sufridas a comienzo de campaña le han frenado, obligando a modificar esta meta y colocando la incógnita sobre si realmente le merece la pena jugar en París.

El propio Nadal, desde que reapareciera en el Trofeo Conde de Godó y, sobre todo, en el Mutua Madrid Open, colaboró a alimentar las dudas sobre si va a jugar o no Roland Garros en 2024. «No voy a jugar Roland Garros si estoy como hoy, solo jugaré si estoy capacitado para competir. No se acaba el mundo con Roland Garros», comentaba Rafa antes de debutar en Madrid, en un discurso que con el paso de los partidos ha cambiado, si bien los resultados han sido irregulares, con la parte negativa de caer de forma abultada en segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

Sin embargo, en el Foro Itálico, el lugar en el que deslizó que tomaría una decisión más firme sobre su presencia futura en Roland Garros, Rafa Nadal dio una visión optimista. «Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años. Faltan dos semanas, vamos a hacer lo posible por cambiar la situación. Aunque sea difícil para mí, frustrante, me siento más cerca de intentarlo», afirmó, para después, en una entrevista con la televisión francesa, hablar de que si tiene un «o’01%» de opciones de competir bien, quiere intentarlo.

La trampa a la que se enfrenta Nadal en París

Por tanto y a la espera de una confirmación oficial, Rafa Nadal tiene pensado disputar Roland Garros 2024, un torneo en el que por primera vez en muchos años, no partirá como favorito y en el que incluso podría quedar encuadrado en primera ronda con cualquier candidato al título, caso de Novak Djokovic o Carlos Alcaraz, incluso. Su condición de no cabeza de serie, debido al retraso en el ranking ATP, le hace más vulnerable de cara a este torneo, el primero que disputaría al mejor de cinco sets desde que se lesionara de gravedad en el Open de Australia 2023.

¿Cuándo se juega Roland Garros?: todas las fechas del torneo

Roland Garros se disputa, en lo referente a la temporada 2024, entre el domingo 26 de mayo y el domingo 9 de junio. El torneo, con categoría de Grand Slam, tiene una duración de 15 días, con el último de competición en el que se celebrará la esperada final de Roland Garros, donde los incondicionales de Rafa Nadal sueñan con verle una última vez, aunque por su estado actual y el complicado cuadro al que se enfrenta, parezca utópico.

Estas son todas las fechas, por ronda, de Roland Garros 2024