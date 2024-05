Roma despide a Rafa Nadal como a un emperador: la impresionante imagen que pone los pelos de punta

Roma despidió este sábado a Rafa Nadal como a un auténtico héroe, como si fuera un emperador. El tenista español perdió ante Hubert Hurkacz (6-1, 6-3) en su segundo partido en el Masters 1.000 de la capital de Italia y tras acabar su duelo recibió una de las despedidas más emocionantes de su carrera.

Nadal, que no tuvo ninguna opción en este encuentro ante el tenista polaco, salió de las instalaciones del Foro Itálico por una pasarela y lo que veía el español fue impresionante. Decenas de personas, aficionados la inmensa mayoría de ellos, aplaudieron sin parar a Rafa, que ganó en 10 ediciones este Masters 1.000, el último de la tierra batida y el torneo anterior a Roland Garros.

La imagen fue impresionante. Muchos aficionados se agolparon en la zona de salida de las instalaciones para hacer una emocionante despedida a Rafa Nadal. La escena, y más siendo en Roma, recordó a la de los emperadores romanos que recibían ovaciones por cada sitio que iban. En cuanto salió el tenista balear y se le vio por la pasarela, se desató la pasión de esta decenas de personas que brindaron una emocionada despedida a Nadal, que ya no jugará más en la capital de Italia.

Así, Nadal tuvo un pasillo de honor, pero diferente a otros, porque este se hizo de forma improvisada y porque la gente estaba debajo de la pasarela en la que andaba Rafa. Fueron los aficionados quien se fueron a esta zona para ver por últimamente a Nadal en directo. Muchos de estos seguidores al tenis sacaron los móviles para inmortalizar una escena que será histórica. Es el último paso de Rafa Nadal por el Masters 1.000 de Roma, torneo que ganó en 10 ocasiones.

Una vez acabado este partido y tras recibir este homenaje improvisado de los aficionados, Rafa Nadal analizó la derrota ante Hurkacz y avanzó su futuro en Roland Garros: «No tengo clara mi decisión para Roland Garros, pero estoy más cerca de ir que no. Si tengo que decir qué decisión es más probable, me gustaría dar lo mejor de mí y jugar. No podía perderme el torneo más importante de mi vida».

«No quiero tomar una decisión aún. Hay dos caminos posibles. Creo que no estoy preparado para competir en Roland Garros por lo que he hecho hoy», avisaba Nadal, después de caer de manera clara ante Hubert Hurkacz, en un mal partido. «Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años. Faltan dos semanas, vamos a hacer lo posible por cambiar la situación. Aunque sea difícil para mí, frustrante, me siento más cerca de intentarlo. Estoy tocadillo, pero intentaré todo lo posible estas dos semanas», añadió el 10 veces campeón del Masters 1000 de Roma.