Hurkacz no da opción a Rafa Nadal y le despide de Roma

Rafa Nadal dice adiós al Masters 1000 de Roma y cierra un nuevo capítulo en su carrera profesional, este con sabor amargo. El tenista español no encontró su juego y cayó eliminado en segunda ronda del torneo italiano a manos del número 9 del ranking ATP, un Hubert Hurkacz que no dio opción a Nadal, y le despidió (6-1, 6-3) de otro de los torneos donde mayor éxito tuvo en su carrera profesional.

El resultado del partido habla de una superioridad manifiesta de Hurkacz, quien impuso su servicio pero también su resto, mostrando una confianza muy superior a la de un desconocido Nadal, quien desde el primer juego, en el que pudo romper en varias ocasiones a su rival y no lo logró, entró en una vorágine negativa de la que no saldría hasta el último punto del duelo, el de su despedida del Masters 1000 de Roma.

Se vieron imágenes duras de Nadal, quien volvía a jugar a las 13:00 horas, en un horario que aparentemente le favorecía ante un jugador que no es precisamente un especialista en tierra batida. Sin embargo, el día se había levantado del revés para Rafa, que no fue él ni desde el fondo de la pista, ni en el saque ni en la red, todo lo contrario que un Hurkacz que movería sus 195 centímetros de altura con fluidez sobre la arcilla del Foro Itálico y, una vez tuvo la ventaja de set y break a favor, se dedicó a servir hasta cerrar el partido tras apenas una hora y media de disputa.

No había dejado buenas sensaciones Rafael Nadal en su estreno en el Masters 1000 de Roma. En primera ronda, Zizou Bergs, proveniente de la previa, le puso contra las cuerdas en un encuentro que sacó adelante a base de oficio. El contrapunto llegaba con las declaraciones del manacorí, que aseguró que intentaría, a partir de ahora, no dejar nada y darlo todo, aún a riesgo de romperse. Era el momento, pero lo que se rompería dos días después iba a ser su ilusión en el Foro Itálico.

Hubert Hurkacz, para muchos, el mejor sacador del mundo en la actualidad, llegaba como peligrosísimo rival en segunda ronda, todo un número 9 del ATP, al que la falta de resultados en tierra batida convertía en un rival complicado, pero posible de vencer para Nadal. El polaco venía a dominar con el servicio y a sufrir al resto, pero desde el principio, el guion de partido fue diametralmente opuesto a lo previsto.

