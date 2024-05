Horario Nadal – Hurkacz: dónde ver en directo y a qué hora es el partido de tenis del Masters 1000 de Roma

Rafa Nadal ya está en segunda ronda del Masters 1.000 de Roma 2024 después de haber vencido en tres sets a Zizou Bergs. El tenista balear tendrá que medirse a un duro rival como es Hubert Hurkacz, uno de los favoritos a pelear hasta el final por este trofeo en el Foro Itálico. El manacorí espera poder lograr una victoria con la que seguir preparándose de cara a Roland Garros.

A qué hora juega Rafa Nadal en el Masters 1.000 de Roma 2024: horario del partido de tenis

Rafa Nadal arrancó con buen pie en su debut en el Masters 1.000 de Roma 2024 tras haberse impuso a Zizou Bergs por 4-6, 6-3 y 6-4 en un choque en el que el manacorí tuvo que remontar, ya que comenzó perdiendo el primer set frente al tenista belga. El plan del español sigue siendo el mismo, que es el de intentar dejar atrás sus dolores y coger rodaje de cara a su torneo por excelencia: Roland Garros. El balear, que firmó una buena actuación en el Mutua Madrid Open donde fue derrotado en octavos de final contra Jiri Lehecka, está intentando lograr su mejor nivel y así poder firmar un gran papel ahora en la capital de Italia y también en el Grand Slam parisino. Para seguir con ese objetivo tendrá que enfrentarse a un duro rival en segunda ronda en el Foro Itálico como es Hubert Hurkacz.

Hace unos días Rafa Nadal se despedía del Mutua Madrid Open 2024 tras haber eliminado a Darwin Blanch, Álex de Miñaur y Pedro Cachín, justo antes de caer frente al ya mencionado Jiri Lehecka. Tras su eliminación el tenista nacido en Manacor vivió un apasionante homenaje por parte de la organización y de todo el público que estaba presente en la Caja Mágica, ya que unos días antes el español había comentado que no volvería a la capital de España. Ahora que este 2024 puede ser el último de su carrera cada partido es una fiesta porque el público no sabe si lamentablemente no lo podrá ver de nuevo sobre la pista, por lo que también se están viviendo días muy emotivos en el Foro Itálico.

Este apasionante partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Roma 2024 ha sido programado por la ATP para este viernes 10 de mayo, pero la organización todavía no ha desvelado la hora a la que arrancará el duelo. Rafa Nadal se tendrá que medir al polaco Hubert Hurkacz en el Foro Itálico, donde espera conseguir una victoria para estar en la siguiente ronda de este campeonato que se celebra en la capital del país transalpino.

Cuándo juega Rafa Nadal en el Masters 1.000 de Roma 2024

Este Masters 1.000 de Roma 2024 es la prueba de fuego para Rafa Nadal antes de Roland Garros. El segundo Grand Slam del año comenzará una vez que termine el torneo en la capital de Italia y, aunque sabe de la dificultad que tiene, el tenista manacorí espera estar el domingo 19 de mayo en la gran final que se celebrará en el Foro Itálico. Es consciente de que tiene un lado del cuadro bastante complicado, pero la ausencia de algún tenista puntero como es Carlos Alcaraz, permite al mallorquín soñar con ir avanzando de ronda en ronda para plantarse en ese choque decisivo, aunque para ello primero tendrá que superar en segunda ronda a Hubert Hurkacz.

Pese a que Hubert Hurkacz lleva ya varios años compitiendo al más alto nivel, Rafa Nadal y el polaco nunca se han visto las caras en el circuito de la ATP, por lo que añade un poco más de emoción a este choque. El de Wroclaw tiene 27 años y está en el puesto nueve del ranking de tenistas, por lo que es una de las pruebas más duras que se le puede presentar al manacorí en este Masters 1.000 de Roma 2024. Veremos qué es lo que ocurre este viernes 10 de mayo en el Foro Itálico entre ambos.

Dónde ver a Rafa Nadal contra Hurkacz en directo y en vivo

El Masters 1.000 de Roma 2024 comenzó con bastante fuerza este miércoles 8 de mayo y este torneo terminará el próximo domingo 19, fecha en la que todos sueñan con ver a Rafa Nadal peleando por el título en el Foro Itálico. No será nada sencillo, pero antes de pensar en ese hipotético partido hay que seguir disfrutando de este campeonato que está siendo apasionante en el que todavía queda mucho por disputarse y producirse diferentes sorpresas con los favoritos. Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos de emisión de esta competición en nuestro país, por lo que este Rafa Nadal – Hurkacz y otros partidos relevantes se podrán ver en directo por televisión a través de alguno de los canales asignados, que son Movistar+, Vamos o Movistar Deportes. Hay que recordar que este último forma parte de un paquete de pago por el que habría que pagar la suscripción.

Por otro lado, todos aquellos hinchas que siguen cada torneo en el que participa Rafa Nadal o que aman este deporte también podrán ver el encuentro de segunda ronda del Masters 1.000 de Roma 2024 en el que el balear se enfrentará a Hubert Hurkacz en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app es de pago y está disponible para ser descargada en móviles, tablets, ordenadores y smarts TVs. Por otro lado también estaría Tennis TV, aplicación de pago que tiene los derechos para emitir todos los torneos de la ATP, salvo los Grand Slam.

Por último, en la web de OKDIARIO publicaremos, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en este Masters 1.000 de Roma 2024, donde prestaremos especial atención a lo que haga Rafa Nadal. También narraremos en directo y en vivo online juego a juego los encuentros del manacorí, como este ante Hubert Hurkacz, y compartiremos todas las reacciones relevantes que lleguen desde el Foro Itálico.