Zizou Bergs, el tenista solidario unido desde su nacimiento a Rafa Nadal y a Zidane

Rafa Nadal debuta en el Masters 1000 de Roma con ilusión de hacer un buen torneo en tierras italianas y su primer escollo es un semidesconocido para los grandes aficionados, un jugador belga llamado Zizou Bergs que proviene de la previa y que quiere dar una de las sorpresas del año ante Nadal. Tenista solidario fuera del tenis y dentro de él sólido, con gran saque y más propenso a las pistas rápidas, lo curioso de su nombre es una relación con Zinedine Zidane que, efectivamente, es lo que parece.

Tal y como apuntan varios medios de su país natal, Bélgica, y confirma la página web oficial de la ATP, a Zizou Bergs le llamaron así cuando nació, hace 24 años, debido a la admiración de su padre por Zinedine Zidane, conocido también como Zizou. El ex jugador de la Juventus y el Real Madrid, que también entrenó con éxito mayúsculo al conjunto merengue, era el ídolo del papá del rival de Rafa Nadal en Roma, Koen Bergs, hasta el punto que decidiría llamar así a su retoño.

Nacido en Lommel el 3 de junio de 1999, Zizou Bergs llegó al mundo con el apodo de Zidane como nombre y justo 13 años después de que lo hiciera Rafael Nadal, su rival en el Masters 1000 de Roma y con el que comparte día de nacimiento. Esta curiosidad no va más allá, a priori, en un duelo, en el que la experiencia de Nadal y su trayectoria sobre tierra batida deberían impedir a su rival llevarse la victoria.

Así es el primer rival de Nadal en Roma

Pese a medir 1’85 metros –sí, otra coincidencia con Nadal–, Zizou Bergs tiene en el servicio una de sus grandes armas. Capaz de golpear con fuerza tanto el saque como sus tiros desde el fondo de pista, el belga es un jugador eminentemente ofensivo y sin grandes resultados en tierra batida, una superficie en la que, eso sí, se ha desmarcado en el Masters 1000 de Roma, superando la previa tras derrotar a Kypson y Shang, dos rivales de ‘su’ liga.

Porque Bergs, a pesar de haber disputado los Masters 1000 de Miami y Madrid, gracias a sendas invitaciones de IMG, su agencia de representación y organizadora de ambos torneos, no es aún uno de los mejores tenistas del mundo. Su progresión avanza lenta y segura, pero su posición en el ranking actual, en el puesto 108 de la ATP, desliza que sus carencias aún no le dan para subir esos dos escalones que le sitúen en la élite.

La faceta solidaria de Zizou Bergs

Además del tenis, Bergs también destaca por su lado solidario, una faceta de su vida que pasa desapercibida en comparación con su talento en el tenis pero que ha explotado desde su adolescencia, donde tras un viaje a Burundi tomó la decisión de colaborar con los más necesitados. Entonces, con apenas 15 años, Zizou comenzó a colaborar al mandar ropa y también elementos de tenis al país en el que empezó su vínculo con la solidaridad.

«Creces en una muy buena cultura, en un muy buen país y crees que todo es bastante normal, que tienes toda esta ropa, zapatos, raquetas, que puedes encordar cuando quieras y tener buena comida en la mesa todos los días. Eso no es común allí, realmente me abrió los ojos. Jugaban con mis cosas, incluso si eran cinco tallas más grandes, igual jugaban con ellas. Eso realmente me conmovió», comentaba en una entrevista con la ATP el jugador, Zizou Bergs, que será la primera piedra en el camino de Rafa Nadal en Roma 2024.