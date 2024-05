Cuadro del Masters 1000 de Roma: todos los partidos y rivales de Rafa Nadal

El Masters 1000 de Roma aparece en el horizonte de los grandes tenistas del circuito ATP como la última gran cita de la temporada de tierra batida antes del gran objetivo general, que no es otro que Roland Garros. Entre los jugadores más destacados que disputarán la cita en Roma se encuentra Rafa Nadal, quien vuelve al torneo celebrado en el Foro Itálico y que ya conoce a sus rivales en la cita y los partidos y las fechas en las que tendría que jugar dichos encuentros, siempre que vaya ganando y avanzando en el cuadro del Masters 1000 de Roma 2024.

El lunes, 6 de mayo, alrededor de las 12:00 horas, se efectuó el sorteo del cuadro final del Masters 1000 de Roma 2024, un torneo que queda algo descafeinado por las bajas, pero que representa la primera oportunidad de ver juntos, después de muchos meses, a Rafael Nadal y a Novak Djokovic en el mismo cuadro. Los dos mejores tenistas de la historia no habían coincidido hasta la fecha y lo harán en Roma, si bien sus caminos son opuestos dentro del cuadro del torneo.

Rafa Nadal fue encuadrado en la parte baja del esquema del Masters 1000 de Roma, mientras que Novak Djokovic, primer cabeza de serie del torneo, se coloca en la parte alta. Por tanto, hasta una hipotética final, Nadal y Djokovic no podrían medirse en partido oficial, dejando, con alta probabilidad, este potencial duelo, el más esperado del circuito ATP, para Roland Garros.

Volviendo a Roma, el camino de Rafa Nadal después del sorteo del cuadro final no será nada sencillo. En primer lugar, cabe especificar que el manacorí debuta en primera ronda, debido a que sólo los cabezas de serie pueden hacerlo directamente en segunda. Posicionado aún fuera de los 300 mejores del ranking ATP, Nadal fue encuadrado con un tenista procedente de la previa, cuya identidad se confirmará el martes por la tarde tras el fin de esta fase, y que será el primer rival del diez veces campeón en el Masters 1000 de Roma.

En caso de superar este primer compromiso, en el que Nadal partirá con la vitola de favorito, el jugador español tendría un durísimo partido ante el actual número 9 del ranking ATP, un Hubert Hurkacz que si bien no tiene en la tierra batida su mejor superficie, es un tenista que marca la diferencia desde el saque y que pondrá en severos aprietos a Rafa en segunda ronda.

Todo lo que venga a partir de aquí, igual que sucediera en el reciente Mutua Madrid Open, será un premio para Rafael Nadal, quien tendría como rivales más probables en tercera ronda y octavos de final a Tomás Etcheverry y a Holger Rune, respectivamente. En cuartos de final aparece en su camino potencial Daniil Medvedev, vigente campeón del Masters 1000 de Roma pero cuyo estado físico es una incógnita, tras sufrir una lesión en Madrid. En semifinales, el vigente campeón en la capital de España, Andrey Rublev, o Stefanos Tsitsipas son contrincantes posibles.

Rivales de Rafael Nadal en el Masters 1000 de Roma

Además de Rafa Nadal y Novak Djokovic, quien se medirá a Roman Safiullin o un tenista de la previa en su debut en segunda ronda, el Masters 1000 de Roma también tiene otros grandes alicientes, como comprobar el estado de forma de dos especialistas como Tsitsipas o Ruud, confirmar el estado físico del vigente campeón, Daniil Medvedev, o ver cómo sobrevive el torneo a dos ausencias mayúsculas como las de Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. El cuadro final en Roma disipará todas estas incógnitas.

The Men's draw is HERE 🤌#IBI24 | @atptour pic.twitter.com/ZU9jnP6bSX

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 6, 2024