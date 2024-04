Djokovic renuncia al Mutua Madrid Open

Novak Djokovic se borra del Mutua Madrid Open 2024. Contra pronóstico, aunque en una decisión que se ha repetido a lo largo de los últimos años, el tenista serbio, actual número uno del ranking ATP, deja de lado su participación en el cuarto Masters 1000 de la temporada y prioriza los entrenamientos y otros torneos, como Montecarlo o Roma, en su preparación para Roland Garros.

Es la tercera vez (2021, 2023 y 2024) en cuatro años que Novak Djokovic se baja del Mutua Madrid Open, donde en 2022, donde sí participó, cayó en una apretadísima semifinal ante Carlos Alcaraz. Ahora, después de ceder en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo ante Casper Ruud, Nole decide no participar en Madrid y centrarse en las dos citas que le restan en esta temporada de tierra batida: Roma y Roland Garros.

A efectos de ranking, la ausencia de Djokovic no le provoca grandes consecuencias, ya que si bien no podrá sumar puntos para evitar las acometidas de Carlos Alcaraz y, sobre todo, Jannik Sinner, en 2023 no participó en el Madrid Open y por tanto no defiende un solo punto ATP en la presente temporada, donde su ausencia volverá a marcar al torneo que se celebra en la Caja Mágica.

De esta manera, nos quedamos también sin un reencuentro entre Novak Djokovic y Rafa Nadal, toda vez que el manacorí, aparentemente recuperado y que salvo sorpresa, jugará en Madrid, ha estado muchos meses de baja y en su vuelta no ha coincidido en ningún cuadro con su máximo rival histórico. La posible baja de Carlos Alcaraz, quien también es duda hasta última hora, podría dejar el cuadro del Mutua Madrid Open sin sus dos grandes favoritos.

El cuadro de Madrid, sin su número uno

La ausencia de Novak Djokovic del cuadro final del Mutua Madrid Open supone cambios de cara al sorteo que tendrá lugar el próximo lunes en la Caja Mágica. El número uno del cuadro pasará a ser el actual nº2 del ranking ATP, Jannik Sinner, mientras que Carlos Alcaraz, si finalmente decide mantener su inscripción, pasaría a ser segundo cabeza de serie del torneo. Como consecuencia, Sinner y Alcaraz no podrían medirse hasta una potencial final del torneo.