Rafa Nadal, protegido por la ATP y sin invitación para disputar Roland Garros

Rafa Nadal volverá al lugar en el que se convirtió en una leyenda del tenis, en el que tiene una de las marcas más impresionantes de cuantas se han dado en todos los tiempos en el mundo del deporte. El tenista balear confirmó su preinscripción para disputar Roland Garros, después de que se publicara la lista de jugadores que se encuentran en disposición, por ranking, de jugar el segundo Grand Slam de la temporada. Nadal, muy alejado en la clasificación ATP y sin tiempo de remontar, no tendrá una invitación para jugar en París, si no que lo hará, de nuevo, con el ranking protegido.

Después de tres meses de baja por diferentes molestias físicas, Nadal empieza a ver la luz al final del túnel. Mientras hacía su debut en la temporada de tierra batida, en el Trofeo Conde de Godó, con victoria ante Flavio Cobolli, Roland Garros hacía efectiva y pública la lista de jugadores que se encuentran inscritos para el torneo en su edición de 2024. Ahí, en las últimas posiciones de aquellos que tienen asegurada una plaza, estaba Rafael Nadal, 14 veces campeón en París.

La inscripción de Nadal en Roland Garros no debe extrañar a nadie, ya que se trata del gran objetivo de la temporada de Rafa y quién sabe si incluso el último, en el plano más competitivo, de su carrera profesional. Eso lo irá anunciando el jugador español, que ha planificado su temporada para tratar de estar en las mejores condiciones en París y, si bien va con retraso debido a las lesiones, aún está a tiempo de lograr una buena puesta a punto con el Godó, el Mutua Madrid Open y el Masters 1000 de Roma aún por disputarse.

Nadal, sin wild card y con el amparo de la ATP

Ya lo comentó en su momento y lo está cumpliendo a rajatabla. Rafa Nadal está aprovechando, en los torneos en los que se ha inscrito hasta la fecha –a excepción de Brisbane– el ranking protegido de la ATP, para poder disputar el calendario ATP sin necesidad de requerir de una invitación de la organización para jugar.

No deja de sorprender que en citas como Barcelona, Madrid o el propio Roland Garros, no haya una wild card para un múltiple campeón como Rafael, pero la decisión es del tenista, que prefiere apurar las nueve invitaciones que le otorga el ranking de la ATP preparado para lesionados de larga duración, antes de quitar una invitación a otro tenista que pueda necesitarlo más que él. Así las cosas, en Roland Garros se repetirá la jugada y Nadal entrará en el cuadro con la señal de PR, que simboliza el ranking protegido. En cualquier caso, no será cabeza de serie y podría enfrentarse a cualquiera de los grandes favoritos, como Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, desde primera ronda.

¿Cuándo se disputa Roland Garros?

Las fechas estipuladas para la disputa de Roland Garros 2024 están marcadas en rojo en el calendario de Rafa Nadal, como también en el de todos los aficionados al tenis. El segundo Grand Slam de la temporada pone punto y final a la temporada de tierra batida –aunque este año habrá una secuela en los Juegos Olímpicos de París– y sus fechas, en la edición de 2024, van desde el domingo 26 de mayo al domingo 9 de junio, fecha, esta última en la que se disputará la gran final masculina en la que, aunque parezca una utopía, se sigue soñando con ver a Nadal.