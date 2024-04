El ataque más inesperado de Djokovic: ningunea a Real Madrid y Barcelona

Novak Djokovic es, por méritos propios e indiscutibles, una de las grandes figuras del deporte mundial, tanto a nivel actual como en la historia. Sus innumerables triunfos en el tenis le convierten en referencia, pero en lo que respecta a otra de sus grandes pasiones deportivas, el baloncesto, el jugador serbio se ha mostrado algo perdido a la hora de efectuar sus predicciones. Reclamado por parte de la Euroliga de cara a un pronóstico para la Final Four, Djokovic se olvidó de Real Madrid y Barcelona como candidatos al título.

Para entender el por qué de la predicción de Novak Djokovic hay que enlazar primero con su pasión por el baloncesto. Nole, además de profesional del tenis y aficionado al fútbol, también es un fanático del basket y, en concreto, de uno de los equipos míticos de su ciudad, el Estrella Roja de Belgrado. En las últimas semanas, aprovechando el descanso provocado por su ausencia en el Masters 1000 de Miami, se le pudo ver en el estadio del equipo rojiblanco, animando como un seguidor más.

La Euroliga, ávida de contar con un perfil diferente al resto para sus predicciones, fichó a Djokovic como uno de los expertos que votarían a sus equipos candidatos para jugar la Final Four de la máxima competición continental de baloncesto, a nivel de clubes. La cita, que se celebrará en Berlín del 24 al 26 de mayo, cuenta con el Real Madrid como vigente campeón, líder de la fase regular y gran candidato para su clasificación. Sin embargo, Novak Djokovic se olvidó del equipo merengue.

Los expertos apuestan por el Real Madrid

El Real Madrid no estuvo entre los cuatro equipos que pronosticó un Djokovic al que no le pudieron los colores, ya que no añadió a su equipo predilecto, Estrella Roja, pero sí al Partizan, eterno rival de la ciudad de Belgrado, pero con el que también admite tener simpatía. Además del conjunto serbio, sus elegidos fueron Panathinaikos, Olympiacos y Monaco, por lo que el Barcelona acompañó al Madrid en la lista de descartes sorprendentes del número uno del ranking ATP.

Los pronósticos de Djokovic y el resto de expertos, de la Euroliga.

Curiosamente, el resto de celebridades encuestadas son jugadores o ex jugadores de máximo calado en el baloncesto europeo e internacional, y ninguno de ellos, sólo Djokovic, se cargó al Real Madrid de los equipos que clasificarán para la Final Four de Berlín. Tyrese Rice, Bogdan Bogdanovic, Manu Ginobili y Ekpe Udoh incluyeron a los dos equipos españoles, mientras que Mike Batiste, un ex culé como Alexander Vezenkov y el madridista Luka Doncic sí optaron por el equipo entrenado por Chus Mateo, pero dejarían fuera al Barça.

Djokovic, centrado en el tenis y Montecarlo

Después de un mes de ausencia en el circuito ATP, sumado a los dos previos, tras la disputa del Open de Australia, Novak Djokovic ha hecho efectivo su regreso al tenis profesional en el Masters 1000 de Montecarlo, lugar en el que tiene fijadas una de sus residencias –junto a Belgrado y Marbella– y donde debutó, con una victoria inapelable, ante el ruso Roman Safiullin. Con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal de baja por lesión, el serbio es el gran favorito para hacerse con el título en el Principado de Monaco, si bien las predicciones podrían ir por otro lado, y si no, no hay más que fijarse en las de Djokovic con la Euroliga.