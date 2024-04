El Real Madrid se duerme ante el Baskonia y pierde en Euroliga

El Real Madrid perdió ante el Baskonia en su último encuentro como local de la fase regular de la Euroliga (91-95) y no pudo sumar una nueva victoria más en Euroliga, algo que no tiene ninguna incidencia en la clasificación. El equipo blanco es líder sin sobresaltos y el duelo ante el conjunto vasco -que asegura su presencia en los play-in de la competición europea- no tenía ninguna trascendencia clasificatoria.

Liderados por un espectacular Markus Howard, que anotó 35 puntos, el conjunto vasco arañó un triunfo vital para ellos en un partido que fue disputado a partir del tercer cuarto. Antes el Real Madrid llegó a tener una ventaja de 15 puntos que acabó tirando a la basura en el segundo tiempo del duelo de Euroliga.

En el último partido de la fase regular en la Euroliga como local (solo les quedará a los blancos jugar en Kaunas la próxima semana) el Wizink homenajeó al inicio a su leyenda Rudy Fernández. Un día después de anunciar su adiós, el jugador balear se llevó la gran ovación del inicio de un partido igualado que, eso sí, comenzó con un abrumador dominio del Real Madrid.

Hasta los 15 puntos de distancia se fue el equipo de Chus Mateo que estuvo liderado por Mario Hezonja, que cosió a puntos en este inicio a Baskonia. El Madrid mantuvo la distancia hasta el descanso, cuando se fueron a vestuarios con un +6 (48-42) que sabía a poco porque la distancia era mucho mayor durante muchos minutos. Pero el equipo vasco supo mantenerse con vida mientras lo necesitaba y metió el arreón a partir del tercer cuarto.

Remontada de Baskonia a partir del tercer cuarto

Fue en los últimos 20 minutos donde se vio de verdad que era el Baskonia quien se jugaba algo. Los de Ivanovic están en la lucha de entrar en el play-in mientras que el Real Madrid sabía que hiciera lo que hiciera su liderato era firme y no peligraba. Y eso se notó. Mediado el tercer cuarto una canasta de Costello puso al Baskonia por primera vez por delante en el encuentro ante el Real Madrid.

Con uno de ventaja para los vascos al inicio del último cuarto (64-65), el último cuarto comenzó con un triple de Hezonja y un gran mate de Poirier, pero el Baskonia se negó a que el Madrid se fuera en el marcador como en el primer tiempo. Costello, con otro matazo, volvió a poner a los vitorianos por delante en un momento en los que Markus Howard superaba ya los 25 puntos en su estadística personal. Acabó con 33.

Derrota del Real Madrid

Se disputó entonces mucho el duelo de Euroliga, igualdad y cada jugada daba una victoria. Cuando Baskonia se intentaba ir, el Real Madrid reaccionaba, especialmente con un Hezonja que reaccionaba siempre en esos momentos en los que un equipo está al límite. A falta de 30 segundos para el final Baskonia mandaba de tres, el Madrid se acercó, pero al final el conjunto de Dusko Ivanovic cerró la victoria con una ventaja final de cuatro (91-95).

El Real Madrid pierde así en la Euroliga cinco partidos después, pero la derrota no tiene ninguna incidencia. El equipo de Chus Mateo es líder de la fase regular, batió además el récord de victorias y se mostró como el más fuerte en lo que va de torneo. El Baskonia respira y estará en el play-in.