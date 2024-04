Djokovic se reencuentra con su mejor versión en Montecarlo

Novak Djokovic regresa al circuito ATP con ilusión y fuerzas renovadas, en busca de su mejor versión en tierra batida. Después de un mes de ausencia, tras su derrota prematura en Indian Wells y la posterior baja en Miami, el tenista serbio debutó con una inapelable victoria ante Roman Safiullin (6-1, 6-2) en segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

Ni el retraso sobre la hora prevista ni las condiciones húmedas y nubladas del día en Montecarlo hicieron dudar a Djokovic, quien salió a la pista decidido a encontrar las mejores sensaciones y acabó ajusticiando a su rival en poco más de una hora de juego. Safiullin, que llegaba al encuentro con Nole después de mostrar una gran versión en primera ronda ante el español Munar, no pudo competir con la combinación de golpes del número uno del ranking ATP, excelso tanto en ataque como en defensa durante un encuentro que no tuvo demasiada historia.

Djokovic ya había adelantado que su regreso en Montecarlo tendría que ser progresivo, debido a su ausencia en las últimas semanas en el circuito ATP y a la dificultad de adaptarse a la tierra batida a contrarreloj. Sin embargo, todo lo mostrado en el partido ante Roman Safiullin refleja que Novak ha aprovechado sus días de descanso competitivo para entrenarse y lograr una preparación exhaustiva en una temporada de arcilla más importante para él que nunca, con el añadido de los Juegos Olímpicos de París.

En lo que respecta al partido, Djokovic estuvo perfecto al servicio, hasta el punto de no conceder una sola pelota de break y ceder sólo siete puntos con su saque en todo el partido, y muy peligroso al resto, haciendo sufrir a Safiullin en cada turno, como demuestran las 19 oportunidades de break a las que tuvo que enfrentarse el ruso en el choque, de las cuales, cinco se convirtieron en roturas para Novak.

Rampant 😲@DjokerNole was in fine form to kick start the clay season!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/EpQwLg6kaM

— Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2024