Carlos Alcaraz no jugará el Masters de Montecarlo por lesión

Malas noticias para el tenis español, peleado con las lesiones desde hace demasiados meses. Carlos Alcaraz se ve obligado a renunciar a la disputa del Masters 1000 de Montecarlo, después de no recuperarse de un problema en el brazo derecho, que desaconseja su participación en el torneo. Alcaraz, que debía debutar el miércoles en segunda ronda, ante Felix Auger-Aliassime, comunicó su baja a última hora y espera recuperarse para jugar en el Godó y el Mutua Madrid Open.

Las alarmas habían saltado en los entrenamientos previos al inicio de la competición en Montecarlo. Alcaraz no pudo finalizar alguna de sus sesiones, aumentando al máximo la precaución y con un vendaje en la zona del antebrazo derecho, visiblemente dañada, aunque con la incógnita de conocer en qué grado.

Finalmente, la lesión de Alcaraz aconseja no disputar el Masters 1000 de Montecarlo, una prueba en la que el tenista español no defiende puntos, ya que tampoco pudo jugar en 2023 por otra dolencia física. A falta de más pruebas que diagnostiquen el grado de la lesión, Carlos tiene como próximos objetivos el Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open, en los que podría reaparecer tras esta baja.

Carlos Alcaraz emitió un comunicado a través de las redes sociales, en el que indica su baja en el Masters 1000 de Montecarlo. «He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar! Tenía muchas ganas de jugar… ¡Hasta el año que viene!», escribió en su cuenta oficial el número tres del ranking ATP.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing… See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 9, 2024