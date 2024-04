Horario Alcaraz – Auger-Aliassime: dónde ver el partido de tenis del Masters 1000 de Montecarlo en directo

Carlos Alcaraz comienza su participación en el Masters 1.000 de Montecarlo 2024 enfrentándose a Félix Auger-Aliassime en los dieciseisavos de final. El murciano se ha enfrentado en cinco ocasiones al canadiense y sólo ha conseguido vencerle en dos ocasiones, siendo la última hace unas semanas en Indian Wells, aunque es cierto que el de Montreal no consigue imponerse al de El Palmar desde 2022.

A qué hora juega Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz inicia un nuevo torneo, el Masters 1.000 de Montecarlo 2024 en este caso. La temporada de tierra batida comienza en el circuito de la ATP y el tenista murciano espera poder firmar un gran torneo. El sueño del joven de El Palmar es conseguir morder metal el próximo domingo, ya que nunca ha conseguido coronarse en este torneo. De hecho, no participó en la pasada edición y tampoco participó en 2021. Sí estuvo en 2022, pero perdió ante Sebastian Korda en su debut, por lo que además de no haber ganado este campeonato, tampoco sabe lo que es ganar en la tierra de esta competición histórica en la que tampoco participará Rafa Nadal, ya que sigue sin estar disponible por culpa de las molestias físicas que le impiden estar al 100% y competir contra los mejores.

El que sí acudirá es Novak Djokovic, que llevaba unas semanas parado desde que fue eliminado en el Masters 1.000 de Indian Wells y ahora el serbio espera poder regresar a la senda de la victoria, algo que no será fácil porque participan los siempre complicados Daniil Medvedev o Jannik Sinner. Volviendo a Carlos Alcaraz, el murciano debutará en el Masters 1.000 de Montecarlo 2024 ante el canadiense Félix Auger-Aliassime y la ATP ha programado este auténtico partidazo para este miércoles 10 de abril. El encuentro todavía no tiene una hora fijada por la organización para su comienzo.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Montecarlo 2024

La temporada de tierra comienza y Carlos Alcaraz espera poder iniciar un camino exitoso después de haber caído en cuartos de final del Masters 1.000 de Miami contra Grigor Dimitrov. Es cierto que antes de eso el murciano consiguió proclamarse campeón revalidando el título en Indian Wells, pero ahora atrás queda la pista rápida y ahora toca centrarse en la arcilla con este Masters 1.000 de Montecarlo 2024. En esta ocasión el de El Palmar no esquiva a Novak Djokovic hasta la final y ambos tenistas, dos de los mejores del momento, se mediría a Nole en unas hipotéticas semifinales. El Montecarlo Country Club ya ha comenzado a acoger los primeros encuentros y próximamente verá el estreno de un Carlitos Alcaraz que espera poder lograr su primer triunfo en este torneo imponiéndose al siempre correoso Félix Auger-Aliassime, aunque es cierto que el canadiense apuntaba a llegar muy alto, pero se ha acabado estancando. Hay que repetir que este duelo de dieciseisavos de final está programado para este miércoles 10 de abril.

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Félix Auger-Aliassime en directo y en vivo

El Masters 1.000 de Montecarlo 2024 arranca y por delante tendremos unos auténticos partidazos, ya que todos esperan poder morder metal el próximo domingo 14 de abril cuando concluya el torneo. Pese a no participar, hay que recordar que Rafa Nadal es el rey de esta competición, ya que ha conseguido ganarla en once ocasiones, mientras que también se le puede sumar una más, la que conquistó en dobles en 2008. Andrey Rublev es el vigente campeón y todos los participantes esperan poder desbancar al ruso. Y es por ello que los aficionados no quieren perderse los encuentros de Carlos Alcaraz ni los más importantes de los Novak Djokovic, Jannik Sinner y compañía, por lo que tendrán que recurrir a Movistar+, que fue el medio de comunicación que adquirió los derechos de emisión en nuestro país de los encuentros de este campeonato. Los canales Vamos, Movistar+ y Movistar Deportes son los escogidos para retransmitir estos duelos, pero hay que recordar que éste último forma parte de un paquete que habrá que tener contratado. Esto significa que el Carlos Alcaraz – Félix Auger-Aliassime de los dieciseisavos de final podrá verse en directo por televisión a través de Movistar+.

Además, todos aquellos amantes de este maravilloso deporte que quieran ver el Carlos Alcaraz – Félix Auger-Aliassime también podrán hacerlo en streaming y en vivo online mediante dos vías. La primera de ellas es a través de la aplicación de Movistar+, que está disponible para diferentes dispositivos como móviles, tablets, ordenadores o smarts TVs. La otra opción para los seguidores del tenista murciano es contratar la aplicación Tennis TV, que hay que destacar que tiene los derechos de emisión de todos los torneos, salvo los Grand Slam. Esto quiere decir que el Masters 1.000 de Montecarlo 2024 y los partidos del joven de El Palmar podrán verse por esta plataforma. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos diariamente las mejores noticias sobre lo que suceda en este torneo, prestando especial atención a Carlos Alcaraz y resto de representantes españoles que sigan vivos en la competición. Además, también estaremos atentos a las reacciones que se produzcan tras los partidos y retransmitiremos la narración en directo juego a juego de los encuentros más relevantes de Carlitos Alcaraz.