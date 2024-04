Alcaraz revela la fecha en la que el Rey Felipe VI se convirtió en su talismán

Carlos Alcaraz cuenta con argumentos suficientes como para competir durante muchos años por todos los títulos que se proponga, pero a quién no le viene bien un poco de suerte en forma de amuleto, y más si llega desde las más altas instancias. Alcaraz, en su último encuentro con el Rey Felipe VI, como uno de los galardonados de los Premios Nacionales del Deporte de 2022, habló de la suerte que le había traído el Jefe del Estado en el pasado y que estaría encantado de que volviera a visitarle en un torneo.

Si por algo se distingue Carlos Alcaraz, más allá de por su talento en la pista de tenis, es por el desparpajo y la sinceridad que acredita más allá del deporte. Este carácter espontáneo le ha hecho ganar muchos seguidores y merced a su insultante juventud, sigue haciendo gala de ello allá donde va. En la reunión con el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, en el Palacio Real de El Pardo donde se repartían los Premios Nacionales del Deporte, el tenista fue preguntado por una conversación con el monarca y no dudó en desvelar algunos de los secretos de los que habían hablado.

«Hemos estado hablando un poco, sobre todo también del tema del tenis, a ver si se puede acercar en algún otro partido. Sabemos que estuvo ahí en Wimbledon, que trajo suerte, y para mí sería un placer», comentó Alcaraz ante los medios de comunicación presentes, dejando constancia de lo que había sucedido en el momento en que se paró a hablar con el Rey Felipe VI, quien le felicitó por el galardón –premio Rey Felipe al mejor deportista español del año 2022– y le deseó suerte de cara a los próximos torneos.

«Para nada lo esperaba. Al final, lo bueno que tiene España también es que estamos rodeados de grandes deportistas de todos los ámbitos, quizás hace tres años, cuatro años, no esperaba tener este premio. Así que para mí es un orgullo y es súper bonito», comentó también Alcaraz, por un premio recibido de manos de los Reyes.

El encuentro entre Alcaraz y el Rey en Wimbledon

El Rey Felipe VI acudió a la final de Wimbledon 2023, en un partido que midió a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic en el que, tras casi cinco horas de batalla, el jugador español se hacía con su primer título en el All England Club (1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4). «Estoy contento de que estés aquí apoyándome. Las dos veces que has venido, he ganado. Espero que vengas más», agradecía entonces Carlos al Rey, por su presencia en el partido y el apoyo incondicional a una de las grandes estrellas del deporte español en la actualidad.

Felipe VI se confirma como talismán de Carlos Alcaraz

Wimbledon no es la única vez en que el Rey Felipe VI ha presenciado un partido o torneo de Carlos Alcaraz en el que el murciano ha acabado saliendo por la puerta grande. Además del Grand Slam londinense, en el año 2022, el monarca también estuvo en la grada durante un encuentro de Alcaraz en el Mutua Madrid Open, concretamente en el duelo de cuartos de final que midió a Carlos con Rafa Nadal, y que el joven murciano venció en tres sets (6-3, 1-6, 6-2), tras una dura batalla.

El Rey no se quiso perder aquel partido histórico, en la primera de las dos ocasiones en que ha ejercido como elemento de suerte para que Carlos Alcaraz gane un título. Quién sabe si Roland Garros, los Juegos Olímpicos o la Copa Davis pueden ser el próximo lugar de encuentro de Felipe VI y Alcaraz, en una conexión que ya ha demostrado que puede convertirse en éxitos para el tenis español.