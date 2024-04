La pasión oculta de Carlos Alcaraz que le acerca todavía más a ser un clon de Rafa Nadal

Con Rafa Nadal dando sus últimos coletazos en el tenis profesional, España cuenta con la inmensa suerte de tener a su sucesor ya atado y con un rendimiento altísimo en el circuito ATP. Carlos Alcaraz ya es campeón de Grand Slam por partida doble –US Open 2022 y Wimbledon 2023– y, de alguna manera, ya ha recogido el testigo de Nadal. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que el parecido entre Rafa y Carlos no se limita a su talento en el tenis, si no que también son deportistas muy destacados en otra disciplina, el golf.

La destreza de Rafael Nadal como jugador de golf le ha acompañado a lo largo de sus años de carrera deportiva, siempre desde el plano amateur y totalmente secundario en comparación con el tenis, donde además de ser profesional es uno de los mejores de todos los tiempos. Sin embargo, ver a Nadal jugar al golf es una auténtica delicia y ahora también hemos podido comprobar, con un vídeo que ya es viral en las redes sociales, que Carlos Alcaraz también tiene un talento diferencial con este deporte.

La publicación es del propio Alcaraz, quien a través de las stories de Instagram se grabó golpeando con el driver en una salida desde tee, en un campo de golf. El tenista murciano pasa unos días de descanso con su familia después de la derrota en cuartos de final del Masters 1000 de Miami y antes de viajar a Montecarlo, por lo que además de los entrenamientos, cuenta con tiempo para disfrutar también del ocio y de uno de sus grandes hobbies, que es el golf.

⛳️🎾🇪🇸 Carlos Alcaraz recharging his batteries before the Clay Season with some Golf 📸 Carlos’s IG pic.twitter.com/6uWF8ReL80 — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 1, 2024

Dos expertos en tenis… y golf

Alcaraz practica el golf desde hace años y, como Nadal, demuestra que el tenis le ha ayudado para lograr un gran swing, técnico, y una potencia con la que consigue lograr salidas a grandes metros de diferencia. Su handicap ronda el 1’5, lo que le deja como un jugador muy destacado y que, en caso de practicar más este deporte, podría moverse incluso en registros cercanos al profesionalismo.

Lo mismo sucede con Rafa Nadal, quien recientemente se imponía en el campeonato de Baleares de golf y tiene un handicap de jugador profesional, habiendo llegado al plus 1.2. Sin embargo, el tenista, precisamente por su dedicación a este deporte, juega con los amateur y en sus tiempos libres, compartiendo afición con Alcaraz, su sucesor al frente de la Armada del tenis español.

Alcaraz y Nadal, dos gotas de agua en el tenis

Pese a que sus estilos no son tan similares, los parecidos entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz no se limitan a la afición y destreza en el golf, si no que en el deporte que les ha encumbrado, a nivel profesional, cuentan con parecidos y coincidencias notables. Ambos jugadores saben lo que es llegar al número uno del ranking ATP siendo muy jóvenes, también ganar un Grand Slam antes de cumplir 20 años, y batir numerosos récords de precocidad a nivel mundial.

Pero además, las marcas deportivas que confían en ellos son las mismas, ya que Nike, que patrocinó a Rafa Nadal desde niño, firmó a Carlos Alcaraz antes de su explosión en el ranking y es junto con el proveedor de raquetas Babolat, quien también lleva desde el principio a Nadal, su principal sello tenístico. Las camisetas sin mangas, el dominio en tierra batida y su conjunción de tenis de potencia y físico diferencial hacen de Nadal y Alcaraz a dos genios calcados en muchos aspectos y de los que disfruta el tenis en España.