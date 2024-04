Nadal también renuncia a Montecarlo: «Mi cuerpo no me deja»

Ahora sí, saltan todas las alarmas sobre el estado físico de Rafa Nadal. El tenista español anunció este jueves que no podrá disputar el Masters 1000 de Montecarlo, primera gran prueba del calendario ATP sobre tierra batida y en la que llevaba días inscrito, a la espera de conseguir un estado óptimo que le permitiera competir. No ha podido ser así y tras conocer que no podría viajar desde Manacor al Principado de Mónaco, Nadal compartió con sus seguidores la decisión de renunciar a un torneo que ha ganado en 11 ocasiones.

En un comunicado compartido a través de las redes sociales, Nadal anunciaba la mala noticia: «¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!».

Nadal, quien renunció por sorpresa a la disputa del Masters 1000 de Indian Wells, hace poco menos de un mes, se preparaba desde entonces sobre tierra batida, donde quería priorizar su participación dentro de un año 2024 que, cada vez más, apunta a ser el último de su carrera en el tenis profesional. Sin embargo, no verse en condiciones de competir cae como un jarro de agua fría tanto para él como para su equipo, que se ven obligados a renunciar a la participación en el Masters de Montecarlo.

Montecarlo no es la única plaza en este 2024 en la que Rafael Nadal pensaba competir y no puede hacerlo, diciendo ‘no’ a última hora. Antes de este torneo, el campeón de 22 Grand Slam también se bajó de la competición en Doha e Indian Wells, alegando una condición física que no le daba para dar lo mejor de sí mismo. Además, Nadal también causó baja en el Open de Australia, por un microdesgarro producido en su único torneo oficial en 2024, el disputado en el ya lejano mes de enero en Brisbane.

Nadal y Montecarlo

Si bien las sensaciones días después de optar por la retirada del Masters de Indian Wells fueron mejores de lo esperado y los entrenamientos sobre tierra batida no se hicieron esperar, Rafa Nadal siempre quiso mantener la prudencia en torno a su participación en el Masters 1000 de Montecarlo y en la gira de tierra batida. El jugador balear, de 37 años y con innumerables problemas físicos a sus espaldas, así lo reflejó en su última comparecencia pública, en unos premios de la Fundación Rafa Nadal.

«El primer objetivo es intentar competir y voy al día a día. Yo haré lo posible para intentar comenzar la temporada de tierra que es mi objetivo, trabajo para eso y esforzándome con ese objetivo, pero de aquí a lo que pueda pasar ya no me atrevo a decir nada porque últimamente se me hace difícil hacer predicciones, desgraciadamente», comentó Nadal el 20 de marzo, dejando entrever que su inscripción en Montecarlo no quería decir que fuera a poder competir en el torneo.

Tres días después, Nadal, acostumbrado en este tramo de su carrera a compartir en redes sociales su actualidad deportiva, tanto en entrenamientos como en eventos o torneos, se mostraba por última vez con una publicación que ha dado paso al vacío que alimentó los rumores de lo que ha acabado confirmándose. Rafael Nadal tampoco podrá jugar en Montecarlo.