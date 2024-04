¿Va a jugar Rafa Nadal el Masters 1000 de Montecarlo?: las dudas que deja sobre su participación

El regreso de Rafa Nadal al tenis profesional está repleto de incógnitas, las mismas que se ve obligado a dejar abiertas la propia leyenda del tenis, de 37 años y con numerosos problemas físicos en su cuerpo. Nadal planea regresar al circuito ATP en la primera gran cita de la temporada de tierra batida, el Masters 1000 de Montecarlo, pero la realidad es que, a escasos días del inicio del torneo, la confirmación oficial no existe y no hace si no alimentar las dudas sobre una posible baja que se sume a las previas del Open de Australia, Doha o Indian Wells.

Nadal ya lo dejó claro hace unas semanas, en su última comparecencia pública con motivo de un evento de su Fundación. «Yo haré lo posible para intentar comenzar la temporada de tierra que es mi objetivo, trabajo para eso y esforzándome con ese objetivo, pero de aquí a lo que pueda pasar ya no me atrevo a decir nada porque últimamente se me hace difícil hacer predicciones, desgraciadamente», comentó, sincero, y la realidad es que desde entonces, el optimismo, publicaciones en redes sociales entrenando incluidas, parece algo diluido, a medida que se acerca el inicio del Masters 1000 de Montecarlo.

Han pasado más de diez días desde que Nadal subiera su última publicación en redes sociales, siendo esta una repetición de fotografías subidas con anterioridad, y en las que se le ve entrenándose sobre tierra batida en su academia, la Rafa Nadal Academy, buscando el punto óptimo en su preparación para competir en el Masters 1000 de Montecarlo.

¿La omisión de noticias quiere decir que Nadal no estará en Montecarlo? No tiene por qué. La realidad es que, a cinco días del comienzo del cuadro final del torneo, de categoría Masters 1000, Rafa sigue entre los jugadores inscritos en el torneo, en su caso con ranking protegido, y que si no media noticia, debutará en la cita del Principado, que sería su primera competición desde el mes de enero, cuando jugó en Brisbane y en su tercer partido, perdió y cayó lesionado.

En cualquier caso, por las redes sociales ya circulan rumores de que Nadal podría tener problemas relacionados con el abdominal, que le impiden sacar, y que le limitarían de cara a Montecarlo. Otros usuarios hablan de la duda sobre si participar en el Masters 1000, todo mientras se esperan noticias oficiales dentro de la gran incógnita que surge en torno a la figura de Rafael Nadal, quien seguiría apurando plazos y comprobando su estado físico en Manacor, a la espera de tomar una decisión final, que tiene que ser inminente.

¿Cuándo se juega el Masters 1000 de Montecarlo?

El Masters 1000 de Montecarlo, tercera cita de esta categoría en la temporada 2024 y la primera sobre superficie de tierra batida, tiene fechas delimitadas entre el 5 y el 14 de abril, con programación para el inicio del cuadro final el 7 de abril. Rafa Nadal, de competir finalmente en el torneo, debutaría entre el 7, el 8 y el 9 de abril, en primera ronda, mientras que Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Jannik Sinner también formarán parte del cuadro final.

Los planes de Rafa Nadal sobre tierra batida

Es probable que el año 2024 sea el último en la carrera profesional de Rafa Nadal, y por ello, el tenista balear quiere disputar el máximo número de torneos, mientras sea posible, sobre tierra batida. De ahí viene su inscripción en el Masters 1000 de Montecarlo y la voluntad de aparecer también en los dos torneos de casa, el Trofeo Conde de Godó en Barcelona (15 al 21 de abril) y el Mutua Madrid Open (22 de abril al 5 de mayo).

Si bien no se puede asegurar que Nadal vaya a jugar estos torneos, tal y como ocurre de cara a la cita en Montecarlo, todas estas competiciones están en sus planes, como también, aunque aquí hay más dudas, el Masters 1000 de Roma, y Roland Garros, tanto en el torneo de Grand Slam que ha ganado en 14 ocasiones, como con respecto a los Juegos Olímpicos de París, que se celebran en esta instalación.