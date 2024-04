Rafa Nadal se sincera sobre sus problemas físicos: «No descarto nada»

Sincero y bastante resignado, aunque aún con la voluntad de seguir intentándolo. Así se mostró Rafa Nadal en su comparecencia en la final de la Copa del Rey de fútbol, a la que acudió para animar a un Real Mallorca, el club de su tierra, que caería derrotado en los penaltis por el Athletic Club. Nadal, preguntado por su estado físico, tras la renuncia a competir en el Masters 1000 de Montecarlo, desveló que su problema es por una lesión, está en el abdominal, que y no sabe cuándo podrá volver a jugar.

El anuncio de su baja en el Masters de Montecarlo provocó que saltaran las alarmas entre los seguidores de Nadal y la realidad del tenista español es que no sabe cuándo podrá volver a competir, teniendo en cuenta que este 2024 es, cada vez de forma más probable, el último año de su legendaria carrera en el tenis profesional. Después de competir en Brisbane la primera semana del año, problemas físicos le han apartado de las citas del Open de Australia, Doha, Indian Wells y Montecarlo, que tenía a priori en su calendario.

«El cuerpo no me deja, se me está haciendo difícil. Llevo un año y medio complicado, lo estoy intentando cada día. Tengo cosas que solucionar y la realidad es que de momento no estoy consiguiendo ponerme en disposición de competir, es duro», comentó Nadal desde el Estadio de La Cartuja, en declaraciones concedidas a Movistar +.

«Problemas mentales tenemos mucha gente, yo también, evidentemente, los tengo cuando llevo mucho tiempo que en mi faceta laboral no soy capaz de ni tan siquiera llegar a luchar por mis objetivos. Pero no, tengo un problema en el abdominal desde hace dos meses, desde que volví de Australia», declaró Nadal, dejando claro así que sus problemas son físicos y son en la zona del abdominal y no en la espalda, como se había rumoreado.

«Me recuperé rápido de la lesión de Australia, y después, entrenando un día, empecé a tener molestia en el abdominal. He ido muy poquito a poco, pero no he sido capaz de recuperarme bien. Vamos probando cosas, con mucha cautela, y vamos día a día», añadía el campeón de 14 títulos en Roland Garros.

Nadal podría jugar en el Godó y Madrid

La sinceridad de Nadal se sumaba a su visible afectación a la hora de reconocer el momento frustrante que vive y que, por supuesto, no estaba dentro de sus planes en 2024, tras recuperarse de una grave lesión. «A nivel personal todo bien, a nivel profesional difícil, y también hay que poner en una balanza los momentos malos y esos que nunca te hubieras imaginado vivir», analizaba Rafael

Sin embargo, la vuelta de Rafael Nadal es una incógnita, hasta para él mismo. El tenista balear continúa entrenándose en su academia, cada día, y busca una recuperación plena que le permita volver cuanto antes, incluso en los torneos de las próximas semanas en España. «No descarto nada, ni estar en Barcelona o Madrid, pero de momento no estoy pudiendo llegar por problemas físicos», comentó Nadal, sobre el Godó y el Mutua Madrid Open.