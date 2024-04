Toni Nadal desvela cuál es la lesión de Rafa y cuándo podría volver a jugar

La ausencia de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Montecarlo, si bien ya se venía rumoreando días atrás, cayó como un jarro de agua fría en el mundo del tenis. La posibilidad de ver al campeón de 22 torneos de Grand Slam de nuevo sano y compitiendo por lo máximo vuelve a esfumarse, pero su tío, Toni Nadal, da algunos motivos para el optimismo al desvelar cuál es la lesión de Rafael y cuándo podría volver a competir, con Roland Garros y los torneos en España en el horizonte.

«Simplemente, mi cuerpo no me deja», relataba Rafa Nadal en el comunicado en el que anunció su baja del Masters de Montecarlo, torneo que comienza el 7 de abril y en el que estaba inscrito con ranking protegido. El mensaje de Nadal no era optimista y aumentó la preocupación en torno a su figura. Sin embargo, Toni Nadal aparece para tranquilizar a los fans de Rafael, dejando caer que podría regresar en tan sólo unas semanas al circuito ATP.

En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, Toni Nadal analizó la situación de su sobrino, desde la perspectiva del conocimiento y confianza que hay entre ambos, pero dejando claro que ya no forma parte de su equipo deportivo. «Estando tan cerca Roland Garros, o vas al 100% o es mejor no participar», comentó el tío de Rafa Nadal, sobre la decisión del tenista de no viajar a Montecarlo, pese a haber estado entrenando en pista los últimos días.

Toni desveló también cuál es el problema físico que acompaña y limita a Rafa Nadal. «Desde el momento que no puede jugar allí es que todavía no está recuperado. Tiene molestias a la hora de sacar, con lo demás ningún problema cuando entrena. Y es que, esta primera parada en la gira de tierra era clave para empezar a rodar en su superficie predilecta. Sin embargo, Rafa tiene claro que debe escuchar a su cuerpo y saber cuándo es el momento adecuado o no para competir», comentó el que fuera entrenador de Rafael Nadal hasta 2017.

La incógnita en torno a Nadal está en su presencia en los próximos torneos. Toni Nadal deja abierta la puerta a ver a Rafa jugar en España y, sobre todo, en Roland Garros. «No sé qué hará respecto a Barcelona y Madrid. Hace años que no estoy en su entorno deportivo. Cuando nos vemos le pregunto qué tal va, pero no le pregunto por sus planes. Espero que pueda jugar porque es necesario para hacer un buen Roland Garros», relató Toni, quien dejó una reflexión que compartió con Rafael en su último encuentro. «Hace unos días le vi y le pregunté. Me dijo que no iba bien y le dije lo de siempre: ‘no nos quejemos, que nos ha ido muy bien’ porque nosotros pensábamos que su carrera acabaría en 2011 o 2012».

Toni mantiene a Rafa Nadal como favorito

La presencia de Rafa Nadal en Roland Garros está en el aire, después de un nuevo problema físico que le aparta de la competición oficial, pero su tío Toni sigue pensando en él como uno de los favoritos tanto para el Grand Slam como para los Juegos Olímpicos si consigue salir de la espiral de lesiones. «Si consigue recuperarse y está bien, creo que podría ganar una medalla en París. Es difícil, pero no se le puede descartar como uno de los favoritos. Antes, cuando Rafael participaba en París, había un claro favorito. Ahora hay varios, y yo confío que Rafael esté dentro de ese grupo», aseguró.