OKDIARIO pilla a Rafa Nadal a su llegada a La Cartuja para disfrutar de la final de la Copa del Rey

Rafa Nadal no quiso perderse la final de la Copa del Rey entre su Mallorca y el Athletic Club. Después de verse obligado a renunciar al Masters 1000 de Montecarlo por no estar todavía en condiciones físicas, el tenista manacorí viajó hasta Sevilla para apoyar al equipo de su ciudad natal en la que fue una cita histórica para el conjunto bermellón.

El tenista balear llegó con una gran expectación ya que, junto a Felipe VI, era una de las grandes personalidades que iba a asistir al palco de autoridades del Estadio de la Cartuja. Fue esta misma semana cuando Nadal comunicó en sus redes sociales que no se veía capacitado a regresar a las pistas: «Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando».

«Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!», decía en su comunicado oficial.

Por ello, Rafa Nadal no quiso perderse esta cita histórica para el mallorquinismo, pues el equipo balear regresaba a una final 21 años después de lograr su primera Copa del Rey. Por aquel entonces, el tenista 16 años y su tío Miguel Ángel Nadal levantó el trofeo de campeón junto a otros jugadores como Samuel Eto’o, Ibagaza o Pandiani.

Rafa Nadal, madridista y mallorquinista

El tenista nunca ha escondido su pasión por el fútbol, ni mucho menos por el equipo de su isla. Madridista confeso y socio de honor del Real Madrid, también guarda un gran vínculo con el equipo de su isla. Dos décadas después de la última final del Mallorca, Nadal no quiso perderse este momento en el que los de Javier Aguirre pueden hacer historia.

Mientras todos los aficionados al tenis y a Rafael Nadal Parera esperan a conocer la decisión y el anuncio del tenista español sobre cuándo se producirá su regreso, los presentes a la final de la Copa del Rey pudieron verle de nuevo sobre las gradas del Estadio de la Cartuja. Su vuelta es una incógnita, después de que haya anunciado que no estará en Montecarlo porque «simplemente, mi cuerpo no me deja» y fue su tío Toni, que fue su entrenador durante buena parte de su carrera, los motivos que le han llevado a tomar la decisión de no acudir a la primera gran cita del año en tierra. «Estando tan cerca Roland Garros, o vas al 100% o es mejor no participar», destacó Toni Nadal.