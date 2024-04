Alcaraz sueña con un partido en el Bernabéu contra Nadal: «Sería increíble»

Carlos Alcaraz fue uno de los deportistas galardonados en los Premios Nacionales del Deporte, recibiendo el Premio Rey Felipe como mejor deportista español masculino de 2022, de manos del monarca y de la Reina Letizia. Al término de la ceremonia, celebrada este jueves en Madrid, Alcaraz atendió a los medios de comunicación y desveló su doble sueño que le gustaría compartir con Rafa Nadal, y que tiene que ver tanto con los Juegos Olímpicos como con un potencial partido en el Estadio Santiago Bernabéu.

Después del partido amistoso que ambos disputaron el pasado 3 de marzo en Las Vegas, con motivo del evento de El Slam de Netflix, Alcaraz aseguró que le encantaría disputar un encuentro de exhibición en el Estadio Santiago Bernabéu, un lugar muy especial para él como aficionado del Real Madrid. «Para mí sería increíble, no te voy a engañar, jugar en el Bernabéu un partido de exhibición», afirmaba, sincero y sonriente, Carlos, que también estaría encantado de disputar el choque con Rafael Nadal. «Si es con Rafa, pues más aún. Para toda la gente, para España en general, yo creo que sería muy bonito y especialmente para mí jugar en el Bernabéu, pues sería algo increíble».

Alcaraz y Nadal podrían tener otro encuentro, en este caso en el mismo lado de la pista, en los Juegos Olímpicos de París. Ambos, además de la competición individual, que tienen marcada en rojo, podrían formar pareja de dobles en un torneo que se celebrará en las instalaciones de Roland Garros. «Sería un sueño, como ya he dicho muchísimas veces. Rafa siempre ha sido mi ídolo. Jugar los Juegos Olímpicos para mí es también un sueño, es algo súper ilusionante», reconocía el actual número tres del ranking ATP.

«Tengo muchísimas ganas de ello y qué mejor manera de debutar en los Juegos Olímpicos que hacerlo jugando dobles con Rafa. Vamos a ver cómo llegamos, tanto él como yo. Al final todavía quedan cuatro meses, todo puede pasar, pero ojalá pueda suceder», añadió Alcaraz, quien deslizaba que aún no ha hablado con Nadal en persona de esta posibilidad, pero que sabe que «él también tiene ilusión».

Carlos Alcaraz recibe su premio de la mano de los Reyes. (Europa Press)

Alcaraz, preocupado por el físico de Nadal

Gran parte de las preguntas a Carlos Alcaraz involucraban, de una u otra manera, la situación de Rafa Nadal. El estado físico del tenista balear no es el mejor y podría perderse el Masters 1000 de Montecarlo, toda vez que no disputa un torneo oficial desde enero. «De momento no sé nada de su estado, de cómo está. Obviamente, como español y seguidor del tenis, me preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos. Desearle que ojalá pueda volver pronto, que si se pierde Montecarlo, que por lo menos pueda estar en los torneos de España, Veremos a ver qué pasa, pero obviamente estoy preocupado», comentó Alcaraz al respecto.

Aunque las realidades de ambos tenistas parecen lejanas, el objetivo de Alcaraz también coincide con el de Nadal, y no es otro que Roland Garros. «Es un torneo súper especial para los españoles, por lo que ha conseguido Rafa Nadal. Y para mí sería increíble poder ganarlo, aunque sea una vez. Vamos a intentarlo. He ido creciendo, hace dos años hice cuartos, el año pasado ‘semis’. A ver si esta vez hago final o campeón. Vamos a intentarlo», completó Carlos Alcaraz, quien en las próximas horas viajará a Montecarlo, donde debutará, seguramente el próximo miércoles, en el tercer Masters 1000 de la temporada.

La emoción del premio y la charla con el Rey Felipe

La comparecencia de Carlos Alcaraz se dio con motivo a un nuevo trofeo con el que fue premiado, en este caso el Premio Rey Felipe como mejor deportista español del año 2022. Alcaraz analizó con felicidad lo que significa recibir este galardón. «Para nada lo esperaba. Al final, lo bueno que tiene España también es que estamos rodeados de grandes deportistas de todos los ámbitos, quizás hace tres años, cuatro años, no esperaba tener este premio. Así que para mí es un orgullo y es súper bonito», reconocía.

Además, Alcaraz también contó algo de su charla con el Rey Felipe VI, con el que departió brevemente en el Palacio Real de El Pardo. «Hemos estado hablando un poco, sobre todo también del tema del tenis, a ver si se puede acercar en algún otro partido. Sabemos que estuvo ahí en Wimbledon, que trajo suerte, y para mí sería un placer», añadió.