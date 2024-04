Máxima precaución con Carlos Alcaraz en Montecarlo

Carlos Alcaraz afronta su estreno en la temporada de primavera de tierra batida con algunas dudas en lo físico, fruto de la exigencia de un primer tramo de temporada en el que la carga de partidos debe ser controlada para no derivar en lesiones. De cara al Masters 1000 de Montecarlo, se ha visto entrenar a Alcaraz con limitaciones de tiempo y un vendaje en el antebrazo y es que, si bien a priori no peligra su participación en el torneo, la precaución en su equipo es máxima, sobre todo mirando a lo que viene por delante.

Alcaraz se encuentra en buena condición, pero arrastra unos problemas físicos en la zona del antebrazo de su brazo de golpeo, el derecho, que deben tratarse con rigor y control exhaustivo. Se trata de un lugar clave para un tenista profesional diestro, como Carlos, quien además ejerce, por su tipología de juego, un gran peso sobre esta zona –y otras– a la hora de golpear con una potencia que muy pocos pueden alcanzar en el circuito ATP.

En las sesiones previas al inicio del Masters 1000 de Montecarlo, se ha podido ver a Alcaraz entrenándose con un vendaje en la zona del antebrazo, cerca del codo, e incluso finalizar de manera prematura alguna de ellas. También, en las pistas anexas del Montecarlo Country Club, Carlos ha realizado ejercicios con un sistema de restricción de flujo sanguíneo, para mejorar el cuidado de la zona en la que cuenta con molestias a estas alturas de la temporada.

Si todo sigue los planes previstos, Carlos Alcaraz debutará el miércoles en segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, en un exigente duelo ante Felix Auger-Aliassime. El tenista canadiense, pese a tener el head to head ganado con Alcaraz, ha caído derrotado de manera clara en los dos últimos enfrentamientos directos con el nº3 del ranking ATP, el último de ellos de manera reciente, en el torneo de Indian Wells. Si bien Carlitos tiene los últimos precedentes a favor, sabe también que no puede aflojar lo más mínimo si no quiere un susto en su debut en un torneo importante y en el que puede sumar muchos puntos, al no haber participado en la edición de 2023.

Alcaraz no quiere ‘jugarse’ la temporada de tierra

Más allá del estado de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo, sobre todo en lo que a su brazo derecho se refiere, la necesidad de revisión y cuidado de esta zona se magnifica debido al comienzo de una temporada de tierra batida en la que la exigencia física es máxima, debido a la carga de torneos y al estilo, con puntos más largos de esta superficie.

Alcaraz, además de Montecarlo, cuenta con la previsión de jugar los torneos en Barcelona –Trofeo Conde de Godó– y Madrid –Mutua Madrid Open–, en las semanas posteriores, mientras que en el horizonte aparecen también objetivos como el Masters 1000 de Roma y, sobre todo, Roland Garros, su gran cuenta pendiente de la pasada temporada y un lugar al que, probablemente, llegue como máximo favorito al título junto con Novak Djokovic, vigente campeón.

Por todo ello, Alcaraz necesita mantenerse sano y que las dolencias en el antebrazo vayan a menos y no a más con el paso de los días. Montecarlo es una plaza importante y en la que Carlos tiene ganas de hacer un buen papel, tras varios años donde no ha podido ganar un solo partido, por diferentes motivos, pero tanto en el Godó como en el Mutua Madrid Open, el jugador español defiende título de campeón y juega en casa, por lo que una lesión podría frustrar sus planes en este tramo clave de 2024.