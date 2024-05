Horarios Masters 1000 de Roma: cuándo empieza, fechas y partidos del torneo ATP de tenis

El calendario ATP del tenis masculino llega a su quinta cita con los torneos de la segunda categoría en importancia en el Masters 1000 de Roma. El Foro Itálico de la capital de Italia será el escenario de un gran torneo, en el que Rafa Nadal y Novak Djokovic vuelven a coincidir después de mucho tiempo en su cuadro final, donde también hay que lamentar las ausencias de estrellas como Carlos Alcaraz o el local Jannik Sinner. A continuación, te contamos todo sobre las fechas, los horarios y cuándo empieza el último gran torneo de tenis previo a Roland Garros.

La temporada primaveral de tierra batida ya ha pasado por capítulos importantes en el calendario ATP, una vez superadas las citas de Montecarlo, Barcelona, Estoril, Munich o la última, el Mutua Madrid Open que coronó, por sorpresa, a Andrey Rublev como campeón. Es turno de regresar al nivel del mar y hacerlo en la capital italiana, con el Masters 1000 de Roma como evento mayúsculo que compartirá tiempo y estadio con la competición femenina, el WTA 1000 de Roma, donde veremos a algunas de las grandes tenistas del circuito, caso de Iga Swiatek, Aryna Sabalenka o la española Paula Badosa.

A la hora de considerar el Masters 1000 de Roma hay que hacer especial mención a la figura de Rafael Nadal. El tenista balear arriba a Italia en su probable última vez en un torneo que ha conseguido ganar hasta en 10 ocasiones, la última de ellas en 2021. Nadal no es favorito, pero sí tiene Roma dentro de su calendario de torneos predilecto de 2024, en una gira que, si bien suena a despedida, cuenta con objetivos deportivos como el que afrontará en Italia y, sobre todo, el posterior en Roland Garros.

Además de Nadal, también estará en el Masters 1000 de Roma un Novak Djokovic que vuelve tras ausentarse en Madrid y lo hace como, para muchos, gran favorito a la victoria. Para ello, tendrá que competir con tenistas de la talla de Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas o el vigente campeón, un Daniil Medvedev que llega entre algodones tras unas molestias y que no sabrá hasta última hora si puede competir en el Foro Itálico.

Las fechas delimitadas en el calendario ATP para el Masters 1000 de Roma en este año 2024 componen un torneo de dos semanas, contando la previa. El cuadro final masculino se celebra desde el miércoles 8 de mayo y hasta el domingo 19 de mayo, día de la final. Además, entre el 7 de mayo y el 18 de mayo se dará el torneo WTA 1000 de Roma. La jornada, sobre todo en primeras rondas, da inicio a las 11:00 horas, mientras que acabará cerca de medianoche.

The Men's draw is HERE 🤌#IBI24 | @atptour pic.twitter.com/ZU9jnP6bSX

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 6, 2024