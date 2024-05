Swiatek tumba a Sabalenka en un partidazo y conquista su primer título en Madrid

El Mutua Madrid Open tenía el plato fuerte preparado para la penúltima jornada del torneo. La final femenina fue el gran partido de las dos semanas de competición que llevamos en la Caja Mágica e Iga Swiatek, en un trepidante encuentro que pasa a la historia de la cita madrileña, se convirtió en campeona. La polaca, número uno del mundo, se deshizo (7-5, 4-6, 7-6) en tres horas y 11 minutos de la defensora del título, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en un show que hizo vibrar a los espectadores que no fallaron al acudir al Estadio Manolo Santana en la jornada de sábado.

Swiatek superó a Sabalenka en un auténtico thriller, en el que la igualdad fue máxima y donde hasta el último punto, en el tie break del tercer set, no se pudo atisbar quién sería la campeona en Madrid. Para un torneo que ha sufrido tanto por las lesiones y bajas en el cuadro masculino, encontrar el contrapunto en la competición WTA con semejante partidazo, uno de los mejores de la historia del Mutua Madrid Open, ejerce de bálsamo a la espera de conocer lo que depara la final ATP en la que se medirán Rublev y Auger-Aliassime el domingo.

Swiatek estuvo más certera en un final de partido en el que su punto físico le dio una pequeña ventaja sobre Sabalenka, cuya pegada marcaba la diferencia e igualaba la falta de rapidez en comparación con la número uno del ranking WTA. Fue un duelo igualadísimo de estilos contrapuestos, con la concentración de Iga por un lado y la pasión y de Aryna por el otro. Ambas centradas en su objetivo, que era el mismo y que acabó yendo a Polonia en un último punto que Iga Swiatek celebró tirada por la tierra batida madrileña.

Una final de órdago en Madrid

Fue la final más larga de la historia del torneo y posiblemente, la más emocionante e igualada de cuantas se han vivido por estrellas de la WTA en la Caja Mágica. Todos los alicientes estaban sobre la mesa: el choque de estilos, la posible revancha de la final del año pasado y un duelo entre las dos mejores del mundo. El cóctel apuntaba a ser extraordinario y no sólo no defraudó, si no que superó las expectativas.

El público se dividió entre su candidata a la victoria, lo que favoreció a una alternancia también de este lado, puesta en común en el alucine por los puntazos que llegaban desde un lado u otro de la pista. Swiatek conquistó el Mutua Madrid Open a los puntos, ya que los dos sets más igualados, el primero y, sobre todo, el tercero, la premiaron a ella. Sabalenka, por su parte, sólo pudo hacerse con el segundo parcial de esta oda al tenis, aunque luchó hasta la extenuación para lograr un tercer título en la capital de España que para ella, tendrá que esperar.