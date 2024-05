La suerte eleva a la historia a Felix Auger-Aliassime, el ex pupilo de Toni Nadal

Escuchar el nombre de Felix Auger-Aliassime como parte de los mejores torneos de tenis del calendario ATP es todo un clásico, pero la realidad, es que el tenista canadiense, flamante finalista del Mutua Madrid Open, tan sólo tiene 23 años. La carrera de este espigado jugador cuenta con suficientes años entre los mejores como para considerarle un tenista a tener en cuenta, pero es en Madrid donde Auger-Aliassime ha logrado elevar su techo con el mejor resultado de su carrera deportiva, algo que no podría haber encontrado sin la suerte, ese elemento que en los últimos meses le ha sido esquivo pero que ahora se ha puesto de su lado.

Para entender el periplo del jugador que se medirá a Andrey Rublev en la final del Mutua Madrid Open 2024 hay que frenarse en sus rivales, concretamente en tres de ellos. Tanto Jakub Mensik, en tercera ronda, como Jannik Sinner y Jiri Lehecka, en cuartos de final y semifinales de la cita celebrada en la Caja Mágica, tuvieron que retirarse por sendos problemas físicos, dejando en bandeja el pase a la final de Auger-Aliassime.

Nunca se había dado la situación de que un finalista de Masters 1000 llegara a esta instancia tras tres abandonos de sus rivales, pero sí se dio, una vez, en Grand Slam. Fue en el US Open 2016 y el protagonista no fue otro que Novak Djokovic, que llegó a la final en Nueva York –y la perdió, con Wawrinka–, tras ver como Vesely, Youzhny y Tsonga se le retiraban en el camino por diferentes dolencias.

Posiblemente, Felix no se esperaba llegar tan lejos en Madrid, un torneo que se adapta muy bien a sus características, basadas en la pegada con el servicio y la derecha y un buen físico, pero la realidad es que se jugará, este domingo, la opción de conquistar el título de mayor calado de su carrera deportiva, gracias a la suerte, pero también a un talento que, en el Mutua Madrid Open, le ha permitido derrocar a Casper Ruud, uno de los tenistas más en forma del circuito, y que en un pasado no demasiado lejano le señalaba como potencial número uno del mundo.

Ascenso y caída del finalista con más suerte de Madrid

Con apenas 18 años, Auger-Aliassime arribó en el top-60 con unas cualidades que llamaban mucho la atención, sobre todo en el plano físico. Su ascenso continuaría, llegando meses después al top-20 e iniciándose como top-10 en noviembre de 2021, recién cumplida la veintena de edad. En 2023 pasaría su última semana en el que es el mejor ranking de su carrera hasta la fecha, el nº 6 de la ATP.

Felix Auger-Aliassime, en un entrenamiento en Madrid. (MMOpen)

Sucedió hace poco más de un año y, a partir de ahí, la debacle. La suerte, que ahora aparece de golpe para Felix Auger-Aliassime, comenzó a serle esquiva, colaborando para que el canadiense se sumiera en un nivel de desconfianza que le llevó a perder, entre otros elementos destacados, de manera consecutiva en primera ronda de Roland Garros, Wimbledon y US Open. No pudo ganar prácticamente partidos salvo en el oasis de Basilea, donde levantaría su segundo título consecutivo, obteniendo un merecido respiro para una carrera en pausa, que en 2024, donde aún no había ganado más dos partidos consecutivos, parece volver a activarse gracias a la suerte que le ha aportado Madrid.

Auger-Aliassime camina sin Toni Nadal

Hace aproximadamente dos años, Felix Auger-Aliassime se convirtió en noticia al iniciar una colaboración con Toni Nadal, tío y mítico entrenador de Rafa Nadal, buscando potenciar su tenis y dar ese salto que le faltaba para alcanzar a los mejores. Precisamente en Madrid, el canadiense informaba de que ya no sigue trabajando junto al técnico español.

«Toni y yo seguimos en contacto, pero ya no forma parte activa de mi equipo ni viaja conmigo. Él siempre ha sido una gran voz y un gran añadido desde el exterior con mucha experiencia, pero no está de forma activa con nosotros esta semana», comentó Felix, sobre el fin de una relación con Toni Nadal que no salió como pensaron ambos protagonistas, pero que, de alguna manera, ha acabado con uno de ellos, si bien semanas después y de forma surrealista, en la final del Mutua Madrid Open 2024.