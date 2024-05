La maldición del Mutua Madrid Open no tiene fin: Lehecka también se retira por lesión

El Mutua Madrid Open 2024 se ha convertido en un torneo insólito, como si una maldición hubiera caído sobre la cita celebrada cada año en la Caja Mágica. Las retiradas de Jannik Sinner y Daniil Medvedev, sumadas al estado físico, entre algodones, de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, dibujaban un escenario extraño sobre el torneo de categoría Masters 1000 y la retirada de Jiri Lehecka, en semifinales, ante Felix Auger-Aliassime, confirma que estamos ante algo extraordinario, en el plano negativo, que deja a la organización de la cita con una gran papeleta.

Lehecka corrió la misma suerte que Daniil Medvedev 24 horas antes y con el primer set de su partido en el ecuador, tuvo que retirarse para ser atendido por el fisio del torneo. En su caso la dolencia era en la espalda y nada más regresar a pista, pudo comprobar en sus propias carnes que no estaba preparado para continuar. Lo intentó todo, pero en un contrapié de su rival, Felix Auger-Aliassime, se quedaría clavado y, casi llorando, tendría que abandonar el partido, la gran oportunidad de su carrera en el tenis.

El que fuera verdugo de Rafa Nadal en octavos de final del Mutua Madrid Open ya venía con molestias en la espalda y acabó ovacionado por un público que si bien también sufrió la mala suerte, al poder disfrutar apenas de 20 minutos de partido, reconoció el esfuerzo de un jugador que, de alguna manera, se encuentra en sus corazones después de participar, si bien como villano, en el último partido de Nadal en Madrid.

