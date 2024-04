Sabalenka provoca una revolución en Madrid: «Prefiero ver tenis masculino antes que femenino»

El Media Day del Mutua Madrid Open representa una de las grandes oportunidades de escuchar a los grandes jugadores del tenis mundial y atender sus opiniones sobre aspectos que muchas veces pasan desapercibidos durante los torneos. Aryna Sabalenka, vigente campeona de la cita madrileña y número dos del ranking WTA, revolucionó la actualidad tenística con unas declaraciones en las que se mojaba sobre sus preferencias y elegía al tenis masculino por delante del femenino.

La tenista bielorrusa, doble campeona en Madrid, tanto en 2021 como en 2023, y flamante ganadora del Open de Australia esta misma temporada, fue preguntada, entre otros asuntos, por sus preferencias a la hora de ver tenis, y no escondió que si tiene que elegir, prefiere ver partidos correspondientes al circuito ATP que aquellos de los que, de alguna manera, forma parte, en la WTA.

Fue concretamente al hilo de una pregunta sobre el partido que disputaron recientemente dos de sus grandes rivales de la actualidad, la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina, en el torneo de Stuttgart. Sabalenka contestaría con sinceridad, yendo a más en la cuestión y generando la mencionada polémica.

«No veo sus partidos. Siento que ya he jugado lo suficiente ante ellas y que, si vuelvo a jugar frente a alguna de las dos, mi entrenador me va a mostrar imágenes de sus partidos para analizarlas y prepararme. No soy alguien que vea demasiado tenis, prefiero ver tenis masculino antes que femenino, siento que hay más lógica y es más interesante de ver», comentó de manera amistosa Sabalenka, sin saber el revuelo que iban a causar sus palabras, hasta el punto de competir en protagonismo con figuras como las de Carlos Alcaraz o Rafa Nadal, indiscutibles como estrellas en cada torneo de Madrid.

Sabalenka atiende a los medios en Madrid. (EFE)

En algunos sectores, se han reconocido las palabras de Sabalenka como un menosprecio al tenis femenino, si bien, por lo que parece, la tenista bielorrusa lo único que hizo es dejar claras sus preferencias como espectadora y, de alguna manera, el ‘aburrimiento’ de ver constantemente a unas rivales a las que conoce a la perfección. Más allá de lo que quisiera expresar Aryna, el revuelo ya es un hecho en el Mutua Madrid Open.

Sabalenka habla de su amiga Paula Badosa

Si hay una persona que signifique un apoyo clave para Aryna Sabalenka en estos momentos en el circuito WTA, esa es la española Paula Badosa. Amigas desde hace tiempo, ambas han demostrado su cercanía en las últimas semanas, primero con la muerte del novio de la tenista bielorrusa, antes del WTA 1000 de Miami, y ahora con las lesiones de Paula.

«Quiero mucho a Paula. Llevamos siendo amigas durante tres o cuatro años, es una persona increíble. Es muy importante tener amigas en el circuito, así que cuando ves a alguien que sientes que es tu alma gemela, es lo mejor que te puede pasar. Es la mejor. Espero que vuelva a la élite, que deje de sufrir con las lesiones. Siempre estoy aquí para todo lo que ella necesite. Tengo suerte de no encontrármela en primera ronda aquí en España, se generaría un ambiente bastante interesante, así que creo que tengo suerte», comentaba al respecto Aryna Sabalenka, uno de los grandes atractivos del torneo WTA del Mutua Madrid Open, por lo deportivo y por lo extradeportivo.