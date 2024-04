Paula Badosa, hundida: se vuelve a lesionar y rompe a llorar tras su 33º abandono

Paula Badosa sigue luchando contra su físico, pero la respuesta es negativa, una y otra vez, hasta llevar a la tenista española a mostrar la imagen que marca al mundo del tenis en las últimas horas. Una de las jugadoras con más talento del circuito WTA, llorando desconsolada por tener que retirarse, una vez más, de un partido por lesión. Esta vez fue un pinchazo muscular en su pierna izquierda lo que le obligó a abandonar.

Sucedió en el encuentro del WTA 500 de Stuttgart, en segunda ronda. Badosa, que había superado en primera ronda a la rusa Diana Shnaider (6-3, 6-4), haciendo gala de un tenis prometedor, se encontraría en el siguiente partido ni más ni menos que con Aryna Sabalenka, número 2 del ranking y su mejor amiga dentro del tenis profesional. Sabalenka ya le había ganado recientemente en Miami, pero Paula iba a poner toda la carne en el asador para luchar por una victoria mayúscula.

Así sucedió en la tierra batida de Stuttgart, donde ambas contendientes lucharon de tú a tú, apuntándose cada una un set y dejando momentos magníficos de tenis. El público que se emplazaba en las gradas del estadio alemán en la sesión nocturna del miércoles estaba disfrutando de lo lindo. Hasta que aparecieron, una vez más, los problemas en el físico de Paula Badosa.

Con resultado de 6-7, 6-4, 3-3 y con todo en juego en el tercer y definitivo set, Badosa se veía obligada a claudicar y entregar la victoria, por retirada, a su amiga Sabalenka. En ese momento, ambas tenistas se fundieron en un primer abrazo sobre la pista. Acto seguido, tras saludar al árbitro del partido, la tenista bielorrusa atisbó que Paula estaba hundida por lo sucedido y volvió a responder con un abrazo. Fue ahí cuando la española rompió a llorar.

La imagen, desgarradora, muestra a Badosa rota en mitad de la pista, sólo consolada por el abrazo de su amiga, compañera y rival, después de una nueva retirada dentro de un calvario de lesiones que no le dejan progresar desde hace más de un año. En su carrera deportiva, el abandono por lesión también es algo recurrente y es el 33º partido en el que Paula tiene que retirarse.

😢😢😢

Paula Badosa sadly has retired at 3-3 in the third set & is then consoled by good friend Aryna Sabalenka ❤️ pic.twitter.com/27UPC1rNyn

— Tennis Channel (@TennisChannel) April 17, 2024