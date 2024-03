Badosa se mide a su mejor amiga Sabalenka tras la muerte de su novio: «Es una situación muy dura»

El torneo WTA 1000 de Miami, homólogo femenino del Masters 1000 de Miami y que se celebra en las mismas fechas, contará con uno de los duelos más emotivos de los últimos tiempos en el tenis. Paula Badosa se enfrentará a Aryna Sabalenka, su mejor amiga en el circuito y quien perdió hace tan sólo 48 horas a su novio por un presunto suicidio.

Badosa regresa a la competición en el torneo de Miami, al que vuelve después de una lesión de espalda que le ha dado muchos problemas, de forma discontinua, en los últimos meses. La tenista española se estrenó en el cuadro final del WTA 1000 con un triunfo sufrido ante Simona Halep (1-6, 6-4, 6-3), otro de los nombres propios de la competición por su regreso tras suspenderse la sanción por dopaje, y se medirá a Sabalenka en segunda ronda.

Aryna Sabalenka, vigente campeona del Open de Australia 2024 y actual número dos del ranking WTA, sufrió una enorme pérdida en las horas previas al inicio del torneo de Miami. Su novio, Konstantin Koltsov, fallecía a los 42 años por lo que la policía de Miami ha descrito como un posible suicidio.

Lógicamente devastada, Sabalenka sorprendió con su decisión de continuar en el cuadro final del WTA 1000 de Miami, donde debutaría en segunda ronda ante el ganador del Badosa-Halep. Finalmente y después del triunfo de la española, será Paula, su mejor amiga, la que esté al otro lado de la pista en un duelo muy especial y marcado, desafortunada e inevitablemente, por lo extradeportivo.

Badosa analizó lo que supone este partido tan especial en un momento de luto para Sabalenka. «Realmente no sé qué decir. Es una de mis mejores amigas y sé por lo que está pasando, y no es fácil. No sé qué decir. Es una mujer fuerte y creo que sacará fuerzas de cualquier parte. Espero que sea una bonita batalla y un buen partido, veremos», comentó la jugadora española, actualmente situada en el puesto 80 del ranking WTA.

Comeback Complete 👏@PaulaBadosa turns it around, rallying to defeat Halep in a fabulous R1 affair at the @MiamiOpen! pic.twitter.com/jvLwpXw3T7 — wta (@WTA) March 19, 2024

“No quiero hablar mucho de ello. Pero sí, he hablado con ella. Como he dicho antes, ella es una de mis mejores amigas. Ayer hablé mucho tiempo con ella y esta mañana igual. Así que sé por lo que está pasando. Conozco toda la situación, lo que está pasando. Para mí también es muy impactante lo que está viviendo porque es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy dura. Y a la vez jugar contra ella es muy incómodo. Pero no quiero hablar más de ello porque dije que no lo haría. Es mi mejor amiga y se lo prometí. Lo dejamos aquí. Lo siento”, completó Badosa, también afectada por lo ocurrido.

El novio de Sabalenka se habría suicidado

Pese a que las primeras informaciones que circulaban tras conocerse la muerte de Konstantin Koltsov, ex jugador de hockey y actual pareja de Aryna Sabalenka, hablaban del fallecimiento por un trombo, la Policía de Miami cuenta con un informe que desvela la hipótesis del suicidio. «La Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade respondió y se ha hecho cargo de la investigación del aparente suicidio del Sr. Konstantin Koltsov (17/04/1981). No se sospecha ningún crimen», comunicaron.

Koltsov habría saltado desde un balcón, siendo esta la causa de su muerte el lunes 18 de marzo sobre las 00:39 de la madrugada, en el hotel St. Regis Bal Harbour Resort, donde se hospedaba en Miami, donde su novia, Aryna Sabalenka, disputaría el WTA 1000 de Miami con el objetivo de sumar otro gran título en la temporada 2024.