La confesión de Paula Badosa sobre una posible retirada: «Un sufrimiento constante…»

Paula Badosa está viviendo, en el último año y medio, un auténtico calvario de lesiones, que ha provocado que se eleve su cifra de abandonos desde que es profesional hasta un total de 33 abandonos. La última lesión fue reciente, en Stuttgart, y muscular, pero es una dolencia en la espalda la que puede llevarle incluso a tener que retirarse del tenis antes de tiempo.

Badosa ascendió de manera lastimosa al primer plano informativo en los últimos días por su enésima retirada por lesión en los últimos tiempos. Una dolencia muscular obligaba a la jugadora española a abandonar un duelo en el que luchaba de tú a tú con la nº2 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, que no pudo hacer otra cosa que consolar a su amiga Paula, rota de dolor tras claudicar por obligación.

No era la primera lesión del año, con la espalda de nuevo dando problemas tras apartarla de la mayoría de torneos importantes de 2023. Badosa sufrió una lesión en una vértebra en el pasado WTA 1000 de Roma, hace casi un año, y las secuelas no sólo le han causado nuevos parones, si no que podrían obligarle a retirarse en un tiempo concreto.

Paula habló en el podcast oficial de la WTA, el WTA Insider Podcast, y confesó lo que le comentaron los médicos durante el torneo de Indian Wells. «Tras unas revisiones en marzo, los médicos me dijeron que sería complicado que siguiera mi carrera», confesó, al tiempo que resaltaba que actualmente compite con unas inyecciones de cortisona, que le ayudan a paliar el dolor en entrenamientos y partidos. «Para mí, ser capaz de jugar tres o cuatro años más sería increíble», afirmó la española.

El daño a la salud mental de Badosa

El testimonio de Badosa es profundo y sincero, entrando también en el plano personal. «He vivido numerosas experiencias y también problemas mentales. Y ahora tengo una lesión que nunca esperaba y estar lesionada durante tanto tiempo. Estaba en la cima, y ahora estoy en lo más bajo intentando volver. Es muy intenso”.

«Creo que lo que me hace luchar cada día es el amor que tengo por este deporte. Siempre tuve el objetivo de ser una de las mejores del mundo y ganar torneos y enfrentarme a las grandes jugadoras. Y por eso estoy aquí», destaca la tenista, actualmente situada en el puesto 101 del ranking WTA, posición muy baja debido a las lesiones. Después de que una usuaria compartiera en X sus declaraciones, Badosa no dudó en interactuar y dar una vez más su opinión. «Un sufrimiento constante…», escribió.

Un sufrimiento constante… ❤️‍🩹 — Paula Badosa (@paulabadosa) April 22, 2024

Paula Badosa, seria duda para el Madrid Open

La lesión muscular en la pierna producida en el torneo WTA 500 de Stuttgart puede provocar que Paula Badosa no pueda competir ante su público en una de las citas más importantes de la temporada para ella, el Mutua Madrid Open. A pesar de la dolencia, Badosa se inscribió en el torneo y se encuentra en las instalaciones de la Caja Mágica entrenándose y apurando plazos, pero este lunes tuvo que suspender su sesión después de unos minutos, por lo que su retirada se podría producir antes del debut en primera ronda, teóricamente ante una tenista proveniente de la fase previa.