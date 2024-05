Roddick tacha de mentiroso a Rafa Nadal: «Es un maestro en prometer poco»

La recuperación de Rafa Nadal tras la lesión más grave de su carrera y su capacidad de superación para superar los problemas físicos encontrados en 2024 ha derivado en los elogios de muchos compañeros y ex tenistas, pero también hay quien no se cree al balear y opta por criticarle. Un ex número uno del ranking ATP como Andy Roddick, quien compartió algunos años de carrera con Nadal, demostró su desconfianza en el balear, de cara a su posible no participación en Roland Garros si no se ve en forma.

Roddick, con una carrera profesional en la que destaca su título en el US Open 2003, superando a Juan Carlos Ferrero en la final, se retiró del tenis hace más de una década y en la actualidad, es noticia por su podcast semanal, ‘Served With Andy Roddick’, en el que analiza la actualidad tenística. Rafa Nadal es uno de los temas recurrentes en las últimas semanas, en su más que probable año de despedida de la competición.

En referencia a las palabras de Rafa Nadal en la previa a su debut en Madrid, donde el manacorí fue pesimista sobre su estado físico, Andy Roddick no dudó en deslizar que no se creyó lo que comentó entonces el 22 veces campeón en torneos de Grand Slam. «Al inicio del torneo –Mutua Madrid Open– dijo algo así como ‘si me siento como me siento físicamente ahora, sin saber lo que tengo, no sé si jugaré Roland Garros’. Yo eso tiendo a no creérmelo», comentaba Roddick, que dejó una frase contundente a continuación. «Creo que Rafa es un maestro en prometer poco y cumplir demasiado».

La crítica a la manera de expresarse públicamente de Rafael Nadal continuó por parte de Roddick, al que, al menos, no se le puede negar la sinceridad en sus palabras. «Durante su mejor época, iba a jugar la primera ronda de Roland Garros ante alguien que estaba en el puesto 70 o así del ranking mundial y decía como: ‘No sé, puede caer de cualquier lado’», comentó el norteamericano, gustándose. «Yo pensaba: ‘No, probablemente, no. Probablemente, va a caer de tu lado’», añadió, en tono jocoso, Andy, quien por otra parte reconoció haberse emocionado de ver el recibimiento y el ambiente vivido en el duelo entre Nadal y De Miñaur en la Caja Mágica.

Roddick ve a Nadal preparado para Roland Garros

Después de no competir desde comienzos de enero y llegar muy corto de forma y confianza a la temporada de tierra, ya empezada –se perdió Montecarlo–, la preparación de Rafa Nadal para Roland Garros, más allá de sus 38 años, dista de ser la ideal, pero Andy Roddick sí cree que puede llegar su hora. «No es la preparación perfecta, pero si gana dos o tres partidos en Roma será la mejor posible teniendo en cuenta donde estaba hace unas semanas», comenta, en perspectiva, el que es para muchos el mejor sacador de los últimos 20 años.

«Creo que el resultado de Madrid ha sido un 10 de 10 para Nadal, más allá del homenaje y de los aplausos de la grada. Ha jugado el máximo número de partidos que querría jugar en Madrid. Si le preguntas al equipo qué hubieran querido, seguro que te dirían: ver a Rafa bien físicamente durante un partido largo, y eso ocurrió con Cachín; también que gane algún partido fácil, como el de Darwin Blanch; y que juegue momentos de tensión, que hubo muchos», completaba Andy Roddick, que si bien no confía en las palabras de Nadal, sí lo hace en el talento del tenista y en su capacidad tras ver el Mutua Madrid Open.