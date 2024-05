Nadal sale del bloqueo y remonta para ganar su primer partido en Roma

Inicio accidentado, pero triunfal, para Rafa Nadal en el Masters 1000 de Roma. El tenista español pudo superar su compromiso de primera ronda tras vencer a Zizou Bergs en un encuentro gris, en el que tuvo que remontar un set, pero en el que finalmente, tirando de experiencia y de su drive, pudo llevarse para acceder a su segundo compromiso en el Foro Itálico. No fue el mejor Nadal, ni mucho menos, pero físicamente demostró estar preparado y, de menos a más, acabó solventando la papeleta, que le deriva en un nuevo duelo, el sábado, ante Hubert Hurkacz.

En un partido que tuvo de todo, Nadal hizo claudicar al meritorio Zizou Bergs, procedente de la previa y sin nivel aparente para ganar al mejor Rafa, pero que aprovechó los bajones del balear para meterse en el partido y, ciertamente, estar cerca de llevárselo. Finalmente, y tras una remontada agónica por momentos, Rafael Nadal sumó su primer triunfo en Roma 2024 por 4-6, 6-3, 6-4, en dos horas y 47 minutos de choque.

No encontró las sensaciones deseadas Rafael Nadal, en un partido de aclimatación a la competición, pero en el que se le vio incómodo con el viento, con sus propios golpes e incluso mermado de confianza en algunos tramos. Colaboró una versión muy completa de Zizou Bergs, quien supo mantenerse en todo momento en pie y así obligar al 10 veces campeón en Roma a meter la sexta marcha para no quedarse atrancado en la primera ronda de un torneo que, como otros en este 2024, afronta probablemente por última vez.

Nadal, como ha hecho tantas veces en su carrera, supo absorber lo negativo y convertirlo en virtud, en esta ocasión sin alardes, pero en la medida suficiente como para superar un compromiso que empezó cuesta abajo, con facilidad y un break a favor, se torció sobremanera en una primera manga que fue a parar al bolsillo de Zizou Bergs, y acabó sonriendo al manacorí, quien con un esfuerzo titánico, donde se le vio realmente bien de físico –el punto más positivo del encuentro para él–, pudo vencer y citarse con Hurkacz en segunda ronda.

Casi tres horas de juego, aunque el partido estuvo parado 15 minutos por una emergencia médica en la grada, que acaban con el triunfo de Rafa Nadal. El tenista balear, seguramente, no se marche contento con su despliegue en el partido, que sólo en un tramo del tercer set fue completo, tal y como imagina su mejor versión tenística, pero sí debe hacerlo con el triunfo, de los que curten en una temporada, y que le permite seguir probando un físico que sí va a más, y frente a un rival de calado como Hurkacz.

Ante Zizou Bergs, buen sacador y agresivo desde el fondo de la pista, Nadal comprobó que su efecto aún puede hacer daño en la tierra batida a nivel de mar e intentó adaptarse a las condiciones cambiantes del partido, primero con sol y viento y más tarde con climatología nublada, para remontar, obligado, el set perdido. Lo hizo de la mano de un drive que le dio problemas en el primer parcial, igual que el revés –18 errores no forzados en total–, pero que recuperaría para la causa en los dos siguientes.

