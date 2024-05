Rafa Nadal reflexiona sobre su retirada: «No es que no sea feliz»

La retirada de Rafa Nadal será, a buen seguro, uno de los grandes acontecimientos a nivel mundial en el año 2024… siempre que se produzca. El tenista balear se encuentra en el Masters 1000 de Roma, donde está pudiendo completar los entrenamientos con buenas sensaciones, antes de su debut, el jueves ante el belga Zizou Bergs. Nadal reconoció que las noticias son buenas, en su tercer torneo seguido, e incluso dejó una reflexión sobre su adiós al tenis, separándolo de su condición de felicidad.

Un día antes de su debut en el Masters 1000 de Roma, que será su cuarto torneo de la temporada 2024 y el tercero consecutivo, tras el Godó y el Mutua Madrid Open, la presencia de Rafa Nadal ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa oficial, vino acompañada de optimismo y felicidad, por primera vez cercana a la plenitud después de muchos meses de sufrimiento, frustración y lesiones.

«Estuve varios días en casa descansando después de Madrid, vine a Roma y pude entrenarme. Emocionado de jugar aquí, donde guardo momentos inolvidables. Es mi tercer torneo seguido y eso son buenas noticias. Tengo que seguir viendo día a día, pero estoy contento por cómo me siento», comentaba Nadal ante los medios presentes, en unas declaraciones diametralmente opuestas a las que pronunció antes de su debut en Madrid.

Rafa Nadal, por fin feliz jugando al tenis

Pese a seguir dudando de su participación en Roland Garros y no dar «una respuesta clara», Nadal sí se sinceró sobre su estado actual, muy superior al de semanas previas, en las que incluso se preguntaba si volvería a disputar un partido. «Lo primero es que quiero jugar en Roma. Es el torneo en el que estamos. Si después me siento preparado para jugar Roland Garros, no puedo predecir cuáles serán mis emociones. Quiero disfrutar cada día. Disfruto jugando al tenis, siempre dependiendo de mi cuerpo para ver hasta cuándo puedo», comentaba Rafael, que no se escondió a la hora de reflexionar sobre su retirada.

«Estoy feliz con lo que estoy haciendo ahora. Cuando hablo de la retirada no es porque no sea feliz jugando al tenis ni porque no me sienta competitivo. No es el caso», analizó el 10 veces campeón en Roma. «Se trata de que mi cuerpo no ha sido capaz de jugar semanas seguidas. Entonces, llega un momento en el que no tiene sentido. Si no puedes hacer las cosas adecuadamente cada día, no puedes disfrutar por el dolor y las lesiones, entonces es prácticamente imposible tener éxito o seguir peleando para las cosas que te motivan. Ahora es mi tercera semana en el circuito, así que es un buen momento, aunque los resultados no son los que eran. Estoy mejorando mis sensaciones, mi nivel. Veremos, quiero seguir», completaba Nadal, dejando una puerta abierta a la esperanza.

El mejor recuerdo de Roma

Aunque los días no son todos iguales e incluso llegó a Roma con alguna molestia, Nadal aprueba sus condiciones para disputar el quinto Masters 1000 de la temporada, así como del grado de preparación que tiene en la actualidad, dadas las circunstancias. «En una perspectiva general, la línea es ascendente, sin duda. Así que sí, contento de estar hoy donde estoy porque hace un mes para mí era casi imposible pensar que podría jugar en Barcelona, luego en Madrid, y ahora estar aquí en Roma», comentó.

Por último, Nadal reflexionó sobre su regreso a Roma, una ciudad en la que ha salido campeón en diez ocasiones, la última en 2021 y la primera en 2005, la más especial para el español. «El mejor recuerdo es el primero. Siempre los momentos imborrables son al mejor de cinco sets y echo de menos jugar los Masters 1.000 a cinco sets. Por eso tengo mejor recuerdo de las finales contra Coria y Federer».