El mensaje de Rafa Nadal que emociona a la Policía: «Es muy especial»

La figura de Rafa Nadal en España sobrepasa el mundo del deporte y la última demostración la encontramos en el mensaje que el tenista, considerado como uno de los mejores de toda la historia, ha enviado a un organismo muy relevante como es la Policía Nacional. El discurso de Nadal, para felicitar al instituto armado, se ha convertido en viral por la sinceridad que desprende y logrado los aplausos a través de las redes sociales, aunque también algún comentario negativo.

La Policía Nacional cumple 200 años y entre las felicitaciones recibidas, destaca la de Rafael Nadal. Considerado como el mejor deportista de la historia de España. su figura es muy relevante en la sociedad, por lo que quién mejor que él para transmitir su apoyo y gratitud a este grupo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En un vídeo compartido a través de las redes sociales y en especial por X, antiguo Twitter, Rafa Nadal felicitaba a la Policía por este especial ‘cumpleaños’. «Hola a todos. Me gustaría felicitar a la Policía Nacional por el 200 aniversario. La verdad es que es una fecha muy especial y realmente sólo puedo agradeceros el gran trabajo que hacéis desde siempre. Nos protegéis y hacéis que nos sintamos sin ninguna duda más tranquilos y seguros. Gracias por todo ello y que sean 200 más. Un abrazo muy fuerte a todos», dijo Nadal, en su declaración.

El apoyo de Rafa Nadal a la Policía Nacional fue recibido de buen grado por parte de los seguidores del tenista balear, que incluso le instaban a convertirse en «presidente de España». Por otra parte, también apareció algún otro mensaje crítico, que recomendaba a Nadal no vincularse a la Policía de esta manera, después de lo sucedido en los últimos meses con los episodios de protección de Ferraz tras las manifestaciones en contra de Pedro Sánchez.

Además de Rafa Nadal, la campaña de felicitación a la Policía Nacional, potenciada desde las redes sociales oficiales del propio organismo, también incluye la felicitación de un conocido actor español, José Coronado, quien también se dirigió al cuerpo, en otro vídeo compartido, para agradecer su labor. «Quiero felicitaros por esos 200 maravillosos años que lleváis existiendo. Soy viajero y os puedo asegurar que sois de los mejores policías que hay en el mundo. Me he metido en vuestra piel y eso me ha hecho admiraros y respetaros», comentó el intérprete, añadiendo su felicitación a la de Nadal.

Rafa Nadal, concentrado en Roma

Después de pasar varias semanas en España, concretamente en Barcelona y Madrid, donde ha disputado sendos torneos del circuito ATP, Rafa Nadal se encuentra en estos momentos en Roma, donde participará en los próximos días en el Masters 1000 de Roma, última competición de preparación antes de su gran objetivo, que no es otro que Roland Garros.

El tenista balear, en este periplo de vuelta al tenis profesional, una vez superadas las lesiones, encontró un hueco para acordarse de la Policía Nacional y dejar claro que sus valores van mucho más allá del tenis, así como su entidad como representante de España a nivel global.