Nadal: «Es la última vez que juego en Madrid y si sigo así no estaré en Roland Garros»

A apenas 24 horas de su debut en el Mutua Madrid Open, uno de los torneos más especiales para él, Rafa Nadal atendió a los medios en una rueda de prensa en la que mostró sus impresiones de cara a una competición que disputará por última vez, y en la que sus ganas de darlo todo no deben ser superiores al conocimiento de su físico y al objetivo de dosificarse, moderadamente, pensando en el futuro y en Roland Garros. Nadal no dio buenas noticias sobre su estado físico, si no todo lo contrario, y aseguro que si está como actualmente, no jugará en París.

Nadal, que debutará el jueves en el Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica ante el jovencísimo estadounidense Darwin Blanch, sorprendió con su semblante serio en rueda de prensa, preludio de lo que iba a anunciar a continuación. «La semana ha sido en algún aspecto buena y en otro no tan buena. No creo que esté preparado para jugar al 100% pero sí estoy preparado para salir a jugar mañana. Poder jugar por última vez en Madrid significa mucho y podré disfrutar por última vez de esta pista».

A continuación, Nadal confirmaba que no volverá a jugar el Mutua Madrid Open después de la edición de 2024. «Sí, yo creo que sí, es la última vez», afirmó el tenista balear tras una nueva pregunta.

La exposición de Nadal prosiguió y sus dudas invadieron la sala de prensa. Se desconoce lo que ha podido suceder, pero la realidad es que Rafa tiene dudas incluso de disputar Roland Garros, si no mejora su condición física de aquí a un mes. «No es un proceso hacia arriba en línea recta, yo voy a intentar sin tratar de confundir a nadie. No sé lo que va a pasar en las siguientes semanas, yo voy a estar peleando para intentar jugar París y si se puede se puede y si no, no se puede. No voy a jugar Roland Garros si estoy como hoy, solo jugaré si estoy capacitado para competir. Me voy a dar las oportunidades por intentar que estoy suceda. No se acaba el mundo con Roland Garros aunque ha sido el torneo más importante», completó Nadal.

Nadal juega en Madrid por «motivos emocionales»

La confirmación de su adiós al Mutua Madrid Open hace que Nadal sea susceptible de recibir un homenaje por parte de uno de los torneos más especiales para él, pero el balear no se mojó ni pide nada a la organización. «En la vida las cosas no son tan blanco o negro. Es difícil según qué tipo de momentos o decisiones. Ha pasado tantas veces que he tenido lesiones y he vuelto, y la gente mantiene la esperanza. Yo siempre he sido una persona positiva, pero llega un momento que es lo que hay. Homenaje o no, soy una persona muy tranquila, no soy muy dado a grandes cosas, las cosas salen naturales y cada torneo decidirá lo que tenga que hacer, cómo lo sienten, y no me tienen que preguntar. Para mí todo está bien, no aspiro a nada más que salir jugar divertirme en un lugar donde el cariño que he recibido es inigualable», advirtió Rafael.

No llegar en un buen momento de forma a Madrid era algo que se podía prever, después de lo visto en el Trofeo Conde de Godó, pero las palabras de Rafa Nadal dejan un sabor más agrio todavía y que se refrenda en su ‘petición’ para estos días. «Creo que es difícil decir qué es lo idóneo para mí. Sería jugar y competir con poca limitación, aunque pierda mañana, si no tengo limitación estaría contento», comentaba el cinco veces campeón del Mutua Madrid Open, asumiendo un estado lejano a su mejor versión. «Con mi mentalidad quizá no saldría a jugar mañana, pero hay muchas cosas que se mezclan y me llevan a salir a jugar por motivos emocionales», completó Nadal.