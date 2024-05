La condición que se impone Nadal para jugar Roland Garros: «Si hay un 0,01%…»

Rafa Nadal quiere apurar para jugar Roland Garros, quién sabe si por última vez, pero no lo hará si no se ve con la mínima capacidad de competir por algo grande en París. La derrota, dura y contundente, ante Hubert Hurkacz en el Masters 1000 de Roma volvió a abrir la puerta a una potencial renuncia del 14 veces campeón al torneo que le encumbró en leyenda, pero Nadal sigue manteniendo la esperanza, si bien se pone una condición para confirmar su presencia en el segundo Grand Slam de la temporada.

Roland Garros no es un torneo cualquiera para Rafa Nadal. Allí, en un escenario de Grand Slam, ha fraguado la mayor relación, torneo-jugador en cuanto a éxitos en la historia del tenis. La búsqueda de su decimoquinto título en la Philippe Chatrier, dadas las circunstancias, permanece lejano, pero tras el calvario sufrido con las lesiones y viéndose físicamente cada vez mejor, Nadal desea competir una vez más en París.

Después de su eliminación del Masters 1000 de Roma, Nadal concedió una entrevista con el canal galo France TV Sports, en el que se sinceró acerca de su estado y su sentir de cara a Roland Garros, torneo que empieza en apenas dos semanas. «Será muy duro si no puedo ir a Roland Garros, pero también a nivel personal, todas las emociones y toda la historia que he vivido allí creo que sería aún más difícil para mí jugar si no tengo la posibilidad de realmente competir», comentaba Rafael. «No quiero sentirme en Roland Garros como me sentí en Madrid o Barcelona, de no poder luchar por el partido realmente», añadía, a continuación.

Preguntado por si sus miras están en ganar el torneo, Nadal dudó y habló de porcentajes para explicar la situación. «No sé si es eso. Voy a jugar el torneo pensando que puedo estar al máximo, al 100%. Y si el 100% no es suficiente ni para ganar un partido, aceptarlo. Pero no quiero entrar a la cancha sabiendo que no tengo opciones. Si hay un 0,01% de posibilidades, lo quiero explorar y lo quiero intentar. Pero si hay un 0,0% no. Prefiero quedarme con todos los recuerdos felices», deslizaba el tenista español, que en los próximos días tomará la decisión definitiva sobre su presencia o ausencia en París.

Nadal, día a día camino de Roland Garros

El calendario de Rafa Nadal se marcó antes del inicio de 2024 y, en este tiempo, ha tenido que ser modificado en varias ocasiones debido a los problemas físicos del tenista. Ahora, una vez sano, el manacorí habla de las citas más importantes y del objetivo central, que está en París. «Me dolió no estar en Montecarlo, pero pude jugar en Barcelona, en Madrid y ahora en Roma. Realmente espero estar en Roland Garros. Son torneos que para mí tienen valor deportivo y sentimental. Es difícil explicarlo con palabras. Me hace ilusión poder estar en cada evento de estos cuatro», comentó.

Además, Nadal también hablaría de la repetición de su cita con las instalaciones de Roland Garros, que podrían darse en los Juegos Olímpicos de París. «Sí, me gustaría jugar los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tienen un significado único en el mundo del deporte, que sólo vivimos en deportes el tenis, en el fútbol o el baloncesto, deportes que son muy populares. Realmente creo que esto es el deporte en esencia pura y este año que los Juegos sean en Roland Garros lo hace más especial para mí y en París, que es la ciudad más importante de mi carrera».